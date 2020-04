“Non hai sintomi per 24 ore? Sei guarito”/ Coronavirus, linee guida choc in Olanda

Se non hai sintomi per 24 ore, sei guarito da Coronavirus e sia tu sia i tuoi familiari potete tornare ad andare in giro liberamente, come se nulla fosse: questo almeno è quello che ci dice l’Olanda, in base alle linee guida emanate dal governo di Mark Rutte, che si ritrova di nuovo al centro della discussione europea. Sappiamo che l’Olanda guida i “falchi” dal punto di vista economico, coloro che rifiutano gli Eurobond e vogliono solo il Mes come risposta alla crisi economica generata dal Coronavirus.

Adesso però il governo olandese fa discutere anche per la sua posizione dal punto di vista medico-scientifico: dalle parti di Amsterdam sembrano trattare Covid-19 come una banale influenza, in barba agli orientamenti di tutto il resto del mondo – perfino in Svezia pare che stiano cambiando idea.

Le Faq del governo dei Paesi Bassi sul coronavirus, cioè le Frequently Asked Question, domande frequenti a cui il governo Rutte offre risposte come linee guida su come comportarsi con il Coronavirus, contraddicono quello che è l’atteggiamento della comunità scientifica in tutto il resto del mondo. Ad esempio: penso di avere il Coronavirus, cosa dovrei fare? Risposta: “Se ti senti meglio e non hai sintomi per 24 ore, sei guarito. Non puoi più infettare gli altri“. Già, un solo giorno e tutto si risolve: sarà l’aria del mare del Nord a fare miracoli?

CORONAVIRUS OLANDA, LE LINEE GUIDA CHOC DEL GOVERNO

Un’altra domanda sempre dalle linee guida dell’Olanda sul Coronavirus: vivo con qualcuno che ha febbre e difficoltà respiratorie, cosa dovrei fare? Risposta: “Chiama il tuo dottore se i sintomi peggiorano (febbre sopra i 38 gradi e difficoltà a respirare) o se hai bisogno di assistenza medica. Tutti i membri della famiglia possono lasciare di nuovo la casa se nessuno ha avuto sintomi per 24 ore”.

Sempre le famose 24 ore: d’altronde, se dopo un giorno è libero di uscire il potenziale malato, a maggior ragione lo potranno fare i suoi familiari… Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa, ha commentato così sul proprio profilo Twitter la posizione del governo olandese: “Mi sembra un buon modo per mandare in giro la gente con patente di infettare“.

L’Olanda dunque sottovaluta Coronavirus – ma lascia morire i suoi anziani – e probabilmente è in base a questo atteggiamento che si spiega almeno in parte la posizione anche in campo economico: se Covid-19 è poco più di una influenza, è il resto del mondo che sta esagerando, perché dovremmo aiutarli? Come ha scritto Roberto Burioni sul proprio profilo Twitter, “l’erba del vicino non è sempre più verde”. Trattandosi di olandesi, verrebbe anzi da chiedersi di che genere di erba si tratti…



