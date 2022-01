Non mi lasciare/ Anticipazioni 1a puntata: Vittoria Puccini tra misteri e delitti

Non mi lasciare puntata 10 gennaio: anticipazioni prima puntata

Debutta stasera, su Raiuno, la nuova serie tv con Vittoria Puccini dal titolo Non mi lasciare. Quattro puntate e otto episodi da vivere e gustare ogni settimana sulla rete ammiraglia della tv di Stato. Questa fiction a tinte gialle ritrova un’attrice molto amata dal pubblico, ovvero la straordinaria Vittoria Puccini, che recita al fianco d Alessandro Roja, Sara Felberbaum ed Eugenio Franceschini. La serie tv Non mi lasciare è ambientata a Venezia, dove la protagonista rientra dopo tanti anni di assenza. Vecchi amici la attenderanno, facendo emergere ricordi dai quali la protagonista aveva provato a fuggire per sempre. Ma andiamo ora a scoprire cosa accadrà nella prima puntata di questa nuova fiction, dando una sbirciata alle anticipazioni dei primi due episodi che andranno in questa sera, lunedì 10 gennaio 2022, a partire dalle ore 21.25 circa.

Non mi lasciare, fiction con Vittoria Puccini: info streaming prima puntata

Le anticipazioni di Non mi lasciare rivelano il ritorno a Venezia di Elena Zonin. La protagonista aveva abbandonato la città lagunare vent’anni prima senza lasciare traccia, ma ora è costretta a fare il suo ritorno in Veneto per indagare su un delitto misterioso. La vittima si chiama Gilberto e ben presto il personaggio interpretato da vittoria Puccini si rende conto che la sua scomparsa è legata ad un’altra indagine su cui stava lavorando da tempo. Andando contro tutto e tutti e soprattutto seguendo il suo istinto, Elena proverà a portare a galla la verità. Ricordiamo che la prima puntata di Non Mi Lasciare è naturalmente disponibile in streaming su RaiPlay e lo sarà on demand anche dopo la messa in onda televisiva alla scheda del programma. Per quanto riguarda la prima visione su Raiuno, appuntamento fissato alla prima serata di questa sera.



