Non mi lasciare/ Anticipazioni seconda puntata 17 gennaio: Elena indaga su Pietro Tomà

Anticipazioni Non mi lasciare seconda puntata 17 gennaio

Questa sera, lunedì 17 gennaio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento della fiction “Non mi lasciare”, con Vittoria Puccini e Alessandro Roja. La prima puntata della serie, in onda lunedì scorso 17 gennaio, ha registrato 4.561.000 telespettatori con share 20,32%. Le indagini del vicequestore Elena Zonin (Vittoria Puccini) entrano nel vivo. Elena è tornata a Venezia per indagare sulla morte del giovane Gilberto Ballarin. Nella Laguna, da dove è scappata vent’anni prima, Elena ritrova ritrova Daniele (Alessandro Roia), il suo grande amore di allora, e la moglie Giulia (Sarah Felberbaum), un tempo la sua migliore amica. Nel secondo episodio di “Non mi lasciare” Elena ha consegnato il distintivo: riuscirà a tenere aperto il caso della morte di Gilberto e a sgominare la rete di pedofili su cui sta indagando da anni?

NON MI LASCIARE, VITTORIA PUCCINI/ Anticipazioni 10 gennaio: i dubbi di Elena!

Non mi lasciare, trama degli episodi 3 e 4

Nel terzo episodio di “Non mi lasciare” Angelo, dopo essersi presentato alla Giudecca all’incontro con Elisa, si risveglia prigioniero in una stanza buia. Elena ottiene il permesso di riprendere le indagini: il vicequestore sarà affiancata da task force creata per aiutarla a risolvere il caso e a smantellare la rete dei pedofili. Dalle loro indagini emerge che Gilberto credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia. Nella fiction “Non mi lasciare” Il ragazzo, convinto di andare a un appuntamento con la misteriosa amica, è stato rapito e caricato su una barca. Nel quarto episodio Elena e la sua squadra scoprono che l’uomo che ha noleggiato la barca con cui Gilberto è stato rapito si chiama Pietro Tomà ed è cresciuto in un orfanotrofio. Elena, con l’aiuto di Daniele, riesce a intrufolarsi nella casa di Tomà e scopre che è implicato nel rapimento di Gilberto e di altri ragazzini.

