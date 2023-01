Nony, nonna di Carolina Benvenga/ “Ti ho accompagnata fino al tuo ultimo respiro”

Carolina Benvenga: la morte della nonna

Carolina Benvenga, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, era molto legata alla sua nonna, da lei soprannominato “Non”, scomparsa ad agosto 2022: “È venuta a mancare per un tumore molto aggressivo che, purtroppo, se l’è portata via in soli due mesi e mezzo”, ha raccontato la conduttrice di Rai YoYo a The Wom. Carolina ha confessato di aver avuto un rapporto simbiotico con la nonna, con cui ha vissuto fino ai quattordici anni: “È il motivo per cui, quando si è ammalata, ho annullato tutti i miei impegni di lavoro. Sono rientrata a Roma per starle vicino, nella casa che avevo da poco comprato appositamente per lei e per la sua vecchiaia, di fronte a casa di mia mamma. Siamo state lì dentro per due mesi e mezzo, anema e core”. Sui social, pochi giorni dopo la morte della nonna, ha scritto: “Ringrazio profondamente di averla potuta accompagnare in questo suo ultimo viaggio, di averle potuto tenere la mano mentre la salutavo, è stata la cosa più difficile ed intensa che abbia mai fatto”.

Alla sua Nony, Carolina Benvenga ha dedicato il suo libro “Il girotondo delle stagioni”: “Sei stata e sarai per sempre la mia stagione preferita”. Nella lunga intervista a the Wom ha spiegato: “Se dovessi scegliere qual è la stagione preferita della mia vita, non avrei dubbi: è quella vissuta finché c’è stata mia nonna. Ora sono entrata in un’altra stagione: non è che non mi piaccia – la vita va sempre ringraziata – ma mi piaceva di più quella con lei”. Sui social la conduttrice di Rai YoYo ricorda spesso la nonna: “Ci siamo date a vicenda tutto ciò che avevamo l’una per l’altra. Mi hai accompagnata dal mio primo respiro ed io ti ho accompagnata fino al tuo ultimo. Un amore fatto solo di presenze e mai di silenzi”, ha scritto in occasione del suo compleanno.

