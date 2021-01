Nora Venturini, moglie di Giulio Scarpati/ “Polemica e volitiva come mia madre”

Giulio Scarpati è sposato con la regista di teatro Nora Venturini. La coppia ha avuto due figli: Edoardo, nato il 27 maggio 1988, e Lucia, nata il 27 novembre 1994. Nora Venturini ha scritto varie serie tv e tv movie per Rai e Mediaset e firmato numerose regie teatrali. Ha esordito come scrittrice nel 2017 con “L’ora di punta”, la prima indagine della tassista Debora Camilli, e nel 2019 ha pubblicato “Buio in sala”. In un’intervista a le Cronache Di, Nora Venturini ha spiegato come è nata la passione per la scrittura: “Prima di essere una scrittrice sono sempre stata una grande lettrice sia di classici che di contemporanei. E soprattutto della letteratura di genere ho sempre amato il giallo. Il tipo di giallo che preferisco e che scrivo anch’io, è quello all’europea, all’italiana, insomma come i gialli di Camilleri che esplorano la natura umana negli ambienti quotidiani dove il male, l’assassino, è nella quotidianità. È colui che uccide spinto dai sentimenti”.

Nora Venturini, moglie di Giulio Scarpati: insieme anche in teatro

Giorgio Scarpati ha raccontato l’arrivo di Nora Venturini nella sua vita nelle pagine del libro “Ti ricordi la Casa Rossa, lettera a mia madre”, scritto dopo la morte della madre malata di Alzheimer nel 2014. Nora, come la madre, era “polemica e volitiva, mai una sottoposta che pagava l’omaggio al capo”. Rivolgendosi direttamente alla madre ha scritto: “Sarà per questo che dopo cinque anni di convivenza, quando le chiesi di sposarmi, tu arrivasti a domandarmi: ‘Sei proprio convinto di lei?’. Non è una bella cosa da chiedere a un figlio innamorato, qualche giorno prima delle sue nozze”. Scarpati aggiunge che all’epoca del loro fidanzamento Nora “non concedeva nulla alla diplomazia, non l’ha imparata neanche adesso”. Giulio Scarpati e la moglie Nora Venturini hanno spesso lavorato insieme. Nel 2019 hanno portato in scena “Il misantropo” di Molière: Nora Venturini alla regia, Giulio Scarpati sul palco con Valeria Solarino.



