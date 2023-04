Nora Venturini, moglie Giulio Scarpati/ Sposati dal 1981. I figli Edoardo e Lucia

Nora Venturini, chi è la moglie di Giulio Scarpati

Giulio Scarpati sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 14 aprile, di Oggi è un altro giorno. L’attore è in teatro con il musical “Billy Elliot”, in scena al Sistina di Roma, in cui interpreta il padre del protagonista Billy. Scarpati è sposato dal 1981 con Nora Venturini, regista di teatro. La coppia ha avuto due figli: Edoardo, nato il 27 maggio del 1988, e Lucia, nata il 27 novembre 1994. “Stiamo insieme da 4 decenni, ci vuole molto buon senso, molta capacità di saper gestire le cose. Non appena vedi che dai per scontato un rapporto, è il momento in cui devi entrare in allarme, devi rinnovarti. Diciamo che il teatro ci unisce ancora di più”, ha detto Scarpati nel salotto della Bortone, parlando della moglie Nora.

I due si confrontano spesso sul loro lavoro: “Quando scrivo un libro nuovo, la prima persona che lo legge, prima ancora dell’editor e dell’agente, è lui. Ed è bello avere un lettore così attento dentro casa. E se a lui propongono un copione, me lo fa leggere e mi chiede cosa ne penso. C’è un confronto continuo tra noi”, ha svelato Nora Venturini a Vatican News.

Nora Venturini e Giulio Scarpati: i figli Edoardo e Lucia

Giulio Scarpati non ama parlare molto della sua vita privata e solo in rare occasioni pubbliche ha parlato della moglie Nora Venturini e dei figli Edoardo e Lucia. In un’intervista al ilblogdiuominiedonne, ha parlato del suo ruolo di padre: “Sinceramente non so che padre sono: il mestiere di genitore è molto difficile. Bisogna non caricare i figli delle nostre ansie, si rischia di creargli sfiducia nel futuro… In questo momento storico viviamo questa problematica in maniera molto pressante, c’è grande difficoltà a tenere separati i ruoli, ad educare in maniera corretta”. In passato un fan della fiction Un medico in famiglia, ha chiesto a Scarpati la mano dell’attrice Margot Sikabonyi, che nella serie interpretava Maria (figlia del dottor Lele Martini): “…come se fossi realmente io suo padre. Quando ho ricevuto quel messaggio, mia figlia, quella vera, aveva solo due anni!”.

