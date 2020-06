Norvegia, frana trascina case in mare/ Video, cane nuota fino a riva e si salva

Pubblicità

Dalla Norvegia arrivano delle immagini incredibili che ci mostrano come una frana abbia fatto scivolare delle case in mare. Il video ha fatto il giro del web, mettendo anche una certa paura. All’interno di quello che è uno splendido golfo vediamo le forti correnti dell’aria trascinare via una porzione di terreno su cui vediamo delle case. Così improvvisamente le case si ritrovano, su quella che è un’isola generata improvvisamente, vengono portate via a largo. Alcune abitazioni si ribaltano, altre invece affondano e per fortuna che non c’erano persone al loro interno, se no sarebbe stata di fatto una vera e propria tragedia. Si cercherà ora di capire come sia possibile che si sia arrivati a una situazione del genere. La frana ha travolto anche un cane. «È stato spazzato via in mare, ma ha nuotato ed è tornato a riva salvo», ha raccontato un poliziotto locale all’agenzia di stampa norvegese NTB.

Norvegia, frana fa scivolare case in mare: sul web il video è virale

Nelle ultime ore un video è diventato virale sul web. Dalla Norvegia arrivano le terribili immagini di alcune case che scivolano in mare in seguito a una frana. Purtroppo non si hanno moltissime informazioni su quelle che sono le immagini comparse in rete. Il tutto è accaduto ad Alta nel nord della Norvegia. Per fortuna nessuno è rimasto ferito da questo terribile disastro naturale. Le case viste nelle immagini infatti erano case vacanze vuote in questi giorni. Nonostante questo in molti non hanno perso l’occasione per lanciare una fake news, parlando di tantissime morti e di un evento addirittura accaduto in un altro posto. Per fortuna però che il pubblico ha iniziato a segnalare la questione sui social, ribadendo che oltre a non essere morto nessuno non ci sono stati feriti.

Video, la frana in Norvegia spaventa il web





