Note d’amore, regia di Alexandre Laurent

Mercoledì 25 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 1, alle ore 14:05, la commedia sentimentale del 2018 dal titolo Note d’amore. Il film è una produzione francese per la TV ed è diretto dal regista Alexandre Laurent, conosciuto per aver curato le riprese della miniserie tv di successo Le combattenti.

I protagonisti sono interpretati dall’attrice di origini portoghesi Barbara Cabrita, nota per aver preso parte al lungometraggio La French di Cédric Jimenez (2014), e dall’attore francese Lannick Gautry, diventato famoso nel 2012 grazie al film Se sposti un posto a tavola.

Nel cast anche: Brigitte Fossey, Didier Flamand, Achille Marques da Costa, Ilys Barillot e Marek Vasut.

La trama del film Note d’amore: amore, Natale e musica

Note d’amore racconta la storia della giovane e bella Melodie, grande appassionata di musica. Dato l’avvento delle festività legate al Natale, riesce ad ottenere un lavoro come collaboratrice nell’organizzazione del concerto di Natale della zona. Melodie è stata scelta specificatamente dalla signora Louvrier ma, nonostante ciò, fin dal primo giorno rischia di mettere in pericolo il suo ruolo, rovinando la carriera del pianista designato per quell’evento.

Per fortuna l’infortunio non è molto grave, ma il musicista resta comunque impossibilitato a prendere parte alle prove per lo spettacolo.

La probabilità di essere licenziata diventa molto concreta per la protagonista, ma alla fine la signora Louvier decide di darle un’ultima possibilità, affidandole il compito di trovare un sostituto adeguato. La donna, inoltre, afferma di volere per il concerto il famoso musicista Grimaud. Melodie inizia quindi una ricerca forsennata nel tentativo di riuscire a scovare l’uomo e convincerlo a suonare all’evento avendo solo 3 giorni di tempo a disposizione.

Finalmente la ragazza riesce a scovarlo ma la situazione si presenta più complicata del previsto, infatti Grimaud ha deciso di abbandonare la sua carriera musicale e non ha alcuna intenzione di salire sul palco. Per fortuna con la sua dolcezza e simpatia, Melodie riuscirà a convincerlo ma ben presto si renderà conto che non si tratta solo di lavoro…