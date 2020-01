Notte al museo 3 – il segreto del faraone/ Video, su Rai 2 il film con Ben Stiller

Notte al museo 3 – il segreto del faraone andrà in onda oggi, 3 gennaio, alle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di un film appartenente al genere animazione/commedia/avventura girato nel 2014 negli Stati uniti e diretto da Shawn Levy regista dei precedenti capitoli della trilogia. Il titolo originale del film era Night at the Museum: Secret of the Tomb. I protagonisti principali sono volti noti ai telespettatori: Ben Stiller nei panni di Larry Daley/Lè, Robin Williams che interpreta Theodore Roosevelt, Dan Stevens nei panni di Lancillotto, Rebel Wilson, la piccola TillySkyler Gisondo, Ben Kingsley, Anjali Jay. Volto noto anche l’altro protagonista Owen Wilson che interpreta Jedediah, sono presenti anche Rachael Harris, Dick van Dike famoso per aver recitato in “Mary Poppins” e nel telefilm “Un detective in corsia”. Faranno un piccolo cameo anche Hugh Jackman e Alice Eve. Le musiche sono curate da Alan Silvestri.

Notte al museo 3 – il segreto del faraone, la trama del film

Ecco la trama di Notte al museo 3 – il segreto del faraone. Durante una spedizione in Egitto nel 1938, per un caso fortuito il figlio del capo spedizione CJ ha ritrovato la tavola di Ahkmenrah. Il film si sposta ai giorni nostri e riprende a mostrare la vita di Larry Daley che continua a lavorare al Museo di Storia Naturale a New York, in occasione del restauro del museo si hanno anche delle aperture notturne con mostre di opere vive. Il figlio di Larry è ormai adolescente ma non vuole saperne nulla di studio, la sua passione è quella di suonare. La tavola ritrovata nel 1938 inaspettatamente inizia a rovinarsi, e questo impedisce lo svolgimento di uno dei tanti spettacoli notturni che si tengono al museo, mandato a monte il quale il ritrovatore racconterà a Larry cosa c’è che non va suggerendogli di andare al Museo di Londra dove si torva suo padre per approfondire la questione. Per questo motivo Larry chiede al direttore di mandarlo insieme alla tavola in Europa e questi acconsente. Larry arriva a Londra, ma sfortunatamente scopre che il vecchio Ahkmenhra si è portato a fargli compagnia Roosevelt, Sacajawea, la scimmia Dexter, Attila, Ottavio, Jedediah e Lè, un uomo di Nhanderthal che gli somiglia molto e tenda di imitarlo in ogni movimento ma fortunatamente viene fermato mettendolo a guardia di una porta.

Mentre il gruppo era alla ricerca dell’ala egizia presente nel museo il prode Lancillotto li aiuta a superare lo scheletro di un temibile dinosauro, anche le state del British Museum si sono risvegliate ma non hanno idea di essere effigi e cere. Il gruppo vive l’avventura dell’eruzione del Vesuvio durante la quale Lancillotto sprona Nick a seguire ogni suo sogno, salutati gli amici il gruppo continua la sua missione. Tilli la guardiana del museo inglese si insospettisce e blocca Larry in guardiola, sarà Lè a salvare il gruppo e permettergli di riprendere la tavola che era stata rubata da Lancillotto convinto fosse il Sacro Graal e diretto verso Camelot per riportare la reliquia al suo posto. I genitori di Ahkmenhra raccontano al gruppo di amici la storia della statuetta, dicendo che si tratta una statua che trae la sua forza dalla luna perciò dato che è rimasta a lungo chiusa in una teca non funziona più, il potere della tavola è quello di ridare la vita, perciò Lancillotto portandola per Londra, ha dato vita a tutte le statue inanimate. Lancillotto viene fermato da Larry, animato dall’intento di salvare gli amici che per il cavaliere è ritenuto nobile. Larry decide di lasciare i reperti al Museo a Londra e capisce l’importanza di seguire i suoi sogni, lascia quindi il lavoro e si laurea diventando un professore e consentendo a Nick di seguire i suoi sogni. Tre anni dopo il ruolo di Larry sarà lasciato a Tilly e al direttore del museo.

