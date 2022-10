Nour/ Su Rai 3 il film con Sergio Castellitto e Linda Mresy

Nour, il film in prima serata su Rai 3 diretto da Maurizio Zaccaro

La programmazione televisiva di Rai 3 prevede per la prima serata di oggi, sabato 1 ottobre, alle ore 21:20 la messa in onda del film “Nour”. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia nel 2019 dalla Vision Distribution con regia e firmata da Maurizio Zaccaro su soggetto tratto dal libro “Lacrime di sale” di Pietro Bartolo mentre la sceneggiatura è stata adattata dallo stesso regista in collaborazione con Monica Zapelli.

Nel cast del film sono presenti tra gli altri Sergio Castellitto, Linda Mresy, Matilde Piana, Raffaella Rea, Thierry Toscan e Valeria D’Obici.

Nour, la trama del film

Il film “Nour” racconta la storia di Pietro, medico che lavora in un centro d’accoglienza ai migranti. Un giorno durante uno dei tanti arrivi, Pietro fa la conoscenza di una giovane ragazza di nome Nour. Lei è da sola ma ben presto scopre che in realtà la ragazzina si era imbarcata nel porto della Costa settentrionale africana con sua madre della quale ha perso ogni traccia.

La questione è piuttosto complicata anche perché la ragazzina non è per niente incline nel raccontare quanto accaduto. Pietro riesce a conquistare la fiducia di Nour e poco alla volta conosce la vicenda della madre che purtroppo è rimasta a terra. Pietro prende a cuore la sua vicenda aiutandola nel tentativo di ritornare nelle coste settentrionali per ritrovare la mamma e quindi ricongiungere la loro famiglia.

