Nudi per la vita, oggi non va in onda/ Il docu-reality slitta di un giorno

Nudi per la vita, non va in onda: perché?

La terza e la quarta puntata di “Nudi per la vita”, il docu-reality condotto da Mara Maionchi, erano inizialmente previste per oggi, lunedì 19, e domani, martedì 20 settembre. Ma la programmazione di Rai 2 ha subito un cambiamento. Questa sera, infatti, su Rai 2 andrà in onda il film “I mercenari – The Expendables”, diretto ed interpretato da Sylvester Stallone. Nel cast ci sono molte altre stelle del cinema d’azione, tra cui: Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis. La pellicola, prima di tre, è un tributo ai film d’azione degli anni ottanta e novanta. L’appuntamento con la terza puntata di “Nudi per la vita” è rimandato a domani, martedì 20 settembre, mentre la quarta e ultima puntata andrà in onda giovedì 22 settembre.

Nudi per la vita: le ultime due puntate

Molto probabilmente il cambio di programmazione è dovuto al debutto su Canale 5 della settima stagione del Grande Fratello Vip. La Rai non avrà voluto penalizzare il programma di Mara Maionchi che nelle prime due puntate ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e sentiment positivo sui social: 1 milione 362 mila spettatori con il 7,9% di share nella prima puntata di lunedì 12 settembre, 944 mila spettatori con il 5,3 % di share per la seconda puntata di martedì 13 settembre. Le ultime due puntate di “Nudi per la vita” vedranno come protagoniste Corinne Clery, Elisabetta Gregoraci, Valeria Grazi, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Maddalena Corvaglia. Le sei donne saranno pronte a spogliarsi sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano, in una coreografia ispirata a “Moulin Rouge”?

