Nunzio, Amici 2022/ La commuovente lettera dalla madre “Ti ringrazio di esistere”

Amici 2022, C’è posta per Nunzio Stancampiano

Sabato, 26 marzo 2022, su Canale 5 va in onda il secondo serale di Amici 2022 e, intanto, Nunzio Stancampiano può dirsi la web-star del talent in corso, dal momento che è ormai un meme virale in rete, con i suoi “siparietti” a mo’ di cabaret e battute dall’accento siciliano. Nel daytime settimanale di Amici 2022 Nunzio si è distinto dagli altri concorrenti ammessi al serale dello show, per la reazione alla sorpresa ricevuta dalla sua famiglia. Si tratta di una lettera scritta a prima firma dalla madre, a corredo di una scatola di doni, giunta ad Amici per il latinista e allievo di Raimondo Todaro.

Nunzio, Chi è il concorrente di Amici 2022/ Il latinista che somiglia a Deddy

“Ti ringrazio di esistere, sei stato un padre per tuo fratello Andrea, ti auguriamo di vivere la vita con momenti indimenticabili come Amici. Resta così come sei”, gli scrive la madre, nella lettera di saluto che Nunzio legge ai telespettatori nel “confessionale” di Amici 2022. Ma la sorpresa per il grande pubblico del piccolo schermo non può finire qui, dal mo donna che lo ha messo al mondo e alla famiglia in generale: “Però qualcosa da mangiare, me la potevano portare…”. Un’esternazione che ora scatena l’ilarità del web, come si evince dalle emoticon a suon di risate fragorose rilasciate in queste ore dagli internauti, a margine della lamentela che Nunzio inoltra a distanza alla famiglia.

Nunzio Stancampiano eliminato al secondo serale di Amici 2022?

Alla vigilia del secondo serale Amici 2022, trapelano le relative anticipazioni tv secondo cui Nunzio Stancampiano finisce a rischio eliminazione, per poi riuscire a scalzarsi dal ballottaggio per il secondo eliminato, dopo Calma, dal talent. Il ballottaggio sul secondo eliminato si disputa, nel dettaglio, tra Christian e Crytical, al termine della terza manche. Che Nunzio possa classificarsi alla finale di Amici 2022, per la sezione ballo? Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA