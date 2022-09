Nunzio infrange il cuore di Alex, con Cosmary/ “L’amore é bello, perché inaspettato”

Amici 21 di Maria De Filippi, Nunzio Stancampiano si racconta a Lorella Cuccarini: i particolari inediti

Mentre sale l’attesa generale per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, l’ex Amici 21 Nunzio Stancampiano torna a parlare di sé in un’intervista esclusiva concessa a Dimmi di te. Nell’intervento concesso al web format condotto da Lorella Cuccarini, il latinista ed ex allievo di Raimondo Todaro ha rotto il silenzio sul presunto triangolo amoroso che da settimane lo vede protagonista insieme agli ex compagni di studio nella celebre scuola ed ormai ex fidanzati Alex Wyse e Cosmary Fasanelli- che hanno recentemente chiuso la loro lovestory a talent finito, e non solo.

In una recente intervista concessa a Verissimo, in seguito alla sua partecipazione ad Amici 21 Nunzio aveva dichiarato di avere una cotta per una ragazza top -secret, su cui non si sarebbe sbottonato per la tutela della loro privacy, una storia che però si é rivelata un fuoco di paglia come rivela il latinista in confidenza con la maestra di ballo avversa ad Amici 21: “La cotta di Verissimo è capitolo chiuso, capitolo a parte”.

E le dichiarazioni bollenti e inaspettate non finiscono qui.

Perché, sulla scia dei gossip incessanti sul triangolo di Amici 21 che lo vedono protagonista con Alex e Cosmary -con il primo che ha smesso di seguire i presunti piccioncini segreti su Instagram e il latinista e la ballerina che continuano ad essere al centro di sedicenti avvistamenti di coppia- poi, Nunzio parla sibillino della sua attuale situazione affettiva: “Dell’amore non mi va di parlarne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo. Quando tu vuoi bene ad una persona nella vita penso che non c’è niente di più bello e vero. E soprattutto è ancora più bello, perché è inaspettato”. Che queste siano a tutti gli effetti le parole di una dichiarazione d’amore non troppo velata a Cosmary? “Quando arriva dal nulla dici “aspetta un attimo” però non lo puoi controllare. La situazione è questa.”, ammette infine Nunzio Stancampiano, che invece su Instagram continua a seguire non solo la ballerina modern ma anche l’amico (forse ex amico), Alex Wyse.

