Nunzio rifiuta Ballando con le stelle e torna ad Amici?/ Spuntano due ruoli inediti

Manca sempre meno all’attesa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, che salvo cambiamenti repentini nel palinsesto TV andrà in onda a partire dal 18 settembre su Canale 5, e intanto nel cast del talent é previsto l’ingaggio di Nunzio Stancampiano per un doppio ruolo TV.

Ebbene sì, il ballerino latinista ed ex concorrente di Amici 21, dopo aver appassionato i telespettatori a colpi di movenze latin -come allievo di Raimondo Todaro, nel percorso di studi intrapreso all’ultima edizione della scuola più amata dagli italiani- é in procinto di fare rientro in TV, per assicurare un’impennata di ascolti a colei che ha creduto nel suo talento e al talent show in generale, Maria De Filippi. Secondo l’indiscrezione del momento lanciata da TV Blog, il giovane latinista ed influencer di successo avrebbe a quanto pare rifiutato la proposta di Milly Carlucci a debuttare a Ballando con le stelle – in partenza l’8 ottobre 2022 su Rai 1- restando fedele alla sua mentore e regina di ascolti di Canale 5, che in risposta alla proposta della competitor Rai avanzata al siciliano con tanto di cospicuo cachet gli avrebbe proposto ben due lavori ad Amici 22.

Le indiscrezioni sul doppio ruolo di Nunzio ad Amici 22

Il primo ruolo vede Nunzio Stancampiano impegnato come ballerino professionista nel corpo di ballo di Amici 22 e il secondo invece vede il siciliano indicato come neo conduttore del daytime pomeridiano del talent. Un doppio ruolo che, se fosse confermato, accomunerebbe il percorso artistico del siciliano a quello che ha visto negli anni protagonista in TV, Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20. Nonostante la mancata vittoria di Amici 21 e l’uscita di scena dal talent subita al termine del ballottaggio infuocato che lo ha visto perdere la corsa al montepremi contro Luca D’Alessio in arte LDA -anche quest’ultimo un finalista mancato come il latinista ad Amici- Nunzio Stancampiano continua ad essere sulla cresta dell’onda del successo. Questo, complici anche gli avvistamenti di coppia che vedrebbero Nunzio protagonista di un flirt con la ballerina ed ex compagna di banco ad Amici 21, Cosmary Fasanelli.

