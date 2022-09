Nunzio Stancampiano e Lorella Cuccarini vicini, succede dopo Amici/ “Ho capito che..”

Amici 21 di Maria De Filippi, Nunzio Stancampiano torna a raccontarsi: c’é lo zampino di Lorella Cuccarini

Manca sempre meno alla data di partenza della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, che – stando alle relative anticipazioni TV – partirà il prossimo 18 settembre 2022 con la messa in onda della prima puntata su Canale 5, e intanto un ex protagonista del format -Nunzio Stancampiano- torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo?

Ad Amici 21, ha fatto parte del team capeggiato dal maestro di danza, Raimondo Todaro (ex professionista nel corpo di ballo di Ballando con le stelle) e ora Nunzio Stancampiano fa parlare di sé per la sua vicinanza a Lorella Cuccarini, ex competitor rivale di Todaro ad Amici 21.

Cosa si cela dietro la reunion post-Amici 21? La “più amata dagli italiani” ha invitato Nunzio a prendere parte ad un’intervista ai microfoni del suo web format, Dimmi di te, un intervento di cui Lorella Cuccarini ha anticipato un estratto, caricandolo sul suo canale YouTube. In occasione dell’intervento, il latinista -che potrebbe tornare al talent di Maria De Filippi in un doppio ruolo coperto per Amici 22, torna a raccontarsi rievocando gli aspetti positivi riscontrati nella sua esperienza di studio del ballo vissuta in TV, dove a farla da padrona é stata la lontananza da casa, dagli affetti e dai social unitamente al divieto dell’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione con l’ambiente esterno al talent.

Nunzio Stancampiano e l’importanza del contatto umano: l’intervento a cuore aperto

Quindi, nell’intervista concessa a Lorella Cuccarini Nunzio confida:”Bello stare senza telefoni, e viverti le persone, il dialogo é una cosa che stiamo perdendo oggi”. Insomma, nonostante la mancata vittoria di Amici 21, Nunzio Stancampiano si dichiara grato e felice dell’esperienza vissuta al talent, tra le mancanze più significative, tra cui la mancanza del cellulare, che gli ha permesso di impiegare in modo diverso il suo tempo libero investendolo nella conoscenza delle persone dei compagni di classe ad Amici, di riscoprire l’importanza del dialogo e il contatto umano tra persone :” É importante e da lì ho capito quanto é bello stare a contatto con le persone. il dialogo é importante”.

Un intervento che seppur in formato “teaser” già fa incetta di interazioni web di consenso, con un importante numero di like e commenti di supporto giunti per Nunzio Stancampiano.

Che il latinista siciliano possa quindi affermarsi come influencer dopo Amici 21, e coprire il famigerato ruolo TV inedito di motivatore in arrivo ad Amici 22 tanto chiacchierato quest’estate 2022?











