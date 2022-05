Nunzio Stancampiano lancia le sue scarpe/ Quanto costando e dove acquistarle

Amici 21, spunta il nuovo progetto di Nunzio Stancampiano

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nel ballo intrapreso ad Amici 21 e in queste ore, Nunzio Stancampiano, torna al centro dell’attenzione mediatica per un’importante novità che riguarda la sua carriera di influencer e brand ambassador appena avviata. Al talent di Canale 5, il ballerino ha intrattenuto il pubblico tv a colpi di passi di danza latin e sketch esilaranti, come i video tutorial di lezioni di danza riservati all’insegnante di danza classica avversa, Alessandra Celentano, e gli scherzi subiti in casetta dal fenomeno pop LDA, figlio di Gigi D’Alessio, che ora scala le classifiche musicali e che ha ottenuto il terzo podio nella Top album targata FIMI con il primo album, LDA.

E riattivatosi via Instagram, con la pubblicazione di un post condiviso con il popolo del web, Nunzio ha intanto reso noto di essere protagonista di un progetto realizzato in collaborazione con il noto brand di scarpe Nike, per un nuovo prototipo di calzature che porta le iniziali del suo nome. Si tratta delle NS10 Sneakers, un modello di scarpe confortevoli e al contempo glamour, stilizzate con i colori che più rappresentano l’animo latin del latinista di Adrano (Catania), Nunzio Stancampiano.

Nunzio promuove le sue scarpe: LDA reagisce così

“È ARRIVATO IL MOMENTO!!! Sono fuori ora le “NS10 Sneakers“. Correte ad acquistale e ditemi cosa ne pensate nei commenti (vi leggo). Link in bio.”, scrive il latinista nella descrizione del post promozionale condiviso su Instagram, che rimanda al link della biografia adibito per il pre-ordine delle calzature. Le scarpe NS10 realizzate in partnership con Nike -sono disponibili anche sul sito ufficiale del popolare brand sportivo. E una domanda sorge ora spontanea. Quanto costano le scarpe a prima firma Nunzio Stancampiano? Il prezzo di vendita delle calzature dell’ex Amici 21 è nel dettaglio di 249,90 euro. A dirsi già un estimatore del prodotto è l’amico per la pelle di Nunzio ad Amici 21, LDA, che in un messaggio rivolto a Nunzio a margine del post promozionale scrive: “Con questi occhiali siamo uguali Nunziè, e comunque ancora mi devono arrivare ( ti sto avvisando ), chest è maleducazione però- tvb fratellone”.

