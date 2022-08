Nunzio Stancampiano nel cast di Amici 22?/ Spunta il ruolo inedito

Amici 22 ai nastri di partenza: Nunzio Stancampiano nel cast?

Può dirsi insieme a LDA tra gli indiscussi protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ovvero Amici 21, e intanto prosegue incontrastato il suo successo in tv tanto che si preannuncia per lui un ritorno alle origini e quindi al talent che lo ha reso celebre, si tratta di Nunzio Stancampiano. Il ballerino latinista ed ex allievo di Raimondo Todaro ad Amici, a talent ormai ultimato si è imposto nell’estate 2022 tra i ballerini professionisti del corpo di ballo di Battiti live 2022, e nel futuro tv della giovane promessa siciliana della danza latin vi sarebbe inoltre un’altra grande novità pensata per lui. L’indiscrezione ripresa dalla fonte beninformata NewsAmici 21 fa sapere che per il ballerino latinista e amico per la pelle di LDA ad Amici 21 potrebbe essere stato ideato dalla produzione Mediaset un ruolo inedito, da coprire alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il cui inizio di messa in onda è previsto per il 19 settembre 2022.

Nunzio verso il ruolo di motivatore ad Amici 22: l’indiscrezione

Nel dettaglio, come anticipato dalla fonte del gossip del momento Nunzio Stancampiano potrebbe fare rientro ad Amici in un ruolo del tutto inedito, che non sarebbe mai stato coperto ad oggi nella storia del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, ovvero quello del motivatore. Il ballerino latinista, cioè, potrebbe figurare ad Amici 22 e la sua partecipazione al talent sarebbe nel suo caso volta a spronare i nuovi allievi della scuola più amata dagli italiani a mettersi in discussione e a fare del loro meglio, per crescere dal punto di vista artistico. “Visto il successo riscosso lo scorso anno, pare che Maria l’abbia voluto nel programma con un ruolo del tutto nuovo. Nunzio infatti entrerebbe da professionista, affiancando i professori nel ruolo di coach e motivatore per gli allievi della scuola. Per avere conferme, dobbiamo aspettare l’inizio del programma”, è lo spiffero lanciato dalla fonte. Che Nunzio Stancampiano sia quindi destinato a fare rientro al format che lo ha fatto diventare popolare?

Non si esclude che Nunzio possa presto vedersi dinanzi ad una scelta tra più proposte lavorative, tra cui il preannunciato ruolo di motivatore ad Amici 22.

