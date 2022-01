Nuove regole Covid: quando scattano le misure/ Green Pass, obbligo vaccino: le date

23 dicembre, 29 dicembre e 5 gennaio: sono ben tre i Decreti Covid approvati dal Governo Draghi nelle ultime due settimane, tutti con nuove regole anti-Covid e con misure che determinano importanti cambiamenti nella vita dei cittadini.

Le nuove misure, inoltre, hanno tutte diversi tempi di intervento e regole particolari per l’entrata in vigore: dall’obbligo vaccinale per gli over-50 al Super Green Pass, dagli interventi per la scuola, al lavoro in smart working fino alle limitazioni per i trasporti. Il “calendario” Covid che va strutturandosi richiede un tentativo di porre ordine tra le tante date approvate con relative regole, eccovi di seguito il “sunto” di tutti i provvedimenti (e da quando entrano in vigore) decisi dal Governo per cercare di frenare la risalita della curva epidemiologica del Covid-19 con variante Omicron.

CALENDARIO MISURE ANTI-COVID: TUTTE LE DATE

6 gennaio 2022

– obbligo vaccinale per tutti i cittadini over-50: senza vaccino entro il 1 febbraio scatta sanzione 100 euro

– obbligo vaccino per personale Università (comparato così a scuola)

– sblocco automatico del Green Pass per i guariti Covid

10 gennaio 2022 (e fino al 31 marzo): obbligo Super Green Pass per

– Trasporto pubblico locale

– Aerei, treni e navi

– alberghi e strutture ricettive

– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose

– sagre e fiere

– centri congressi

– servizi di ristorazione all’aperto

– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici

– palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere ora anche all’aperto

– centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto

20 gennaio 2022: obbligo Green Pass per clienti e lavoratori

– parrucchieri

– barbieri

– centri estetici

1 febbraio 2022

– per cittadini over-50 obbligo almeno prima dose vaccino

– obbligo Green Pass base per clienti e lavoratori di: pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari; attività commerciali (Dpcm specificherà quali saranno esonerate)

15 febbraio 2022 (fino al 15 giugno)

– cittadini over-50 obbligo di Super Green Pass al lavoro

