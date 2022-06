Nyv, da Amici e Tu si que vales/ Ora la collaborazione con Bob Sinclar, in futuro…

NYV protagonista in tv, da Amici a Tu Si Que Vales

Gli appassionati di Amici sicuramente ricordano molto bene il talento di NYV, artista di origine marocchina che si era messa in evidenza durante il talent show di Maria De Filippi. Dopo essersi esibita anche a Tu Si Que Vales, la cantante della scuderia De Filippi aveva – qualche anno prima – tentato di partecipare a Sanremo con la canzone “Spreco Personale”, ma fu eliminata sul più bello. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia nel frattempo.

Oggi per NYV le cose sono molto cambiate e il successo non è più un miraggio. Lo scorso maggio è uscita su tutte le piattaforme online con Borderline, un brano nato dalla collaborazione tra la giovane cantante e il mitico Bob Sinclar. Il famoso dj e producer francese è fiero e soddisfatto del lavoro fatto assieme a NYV e prevede grandi cose per il futuro artistico della ragazza.

NYV e la “benedizione” di Sinclar: “Forma pura di talento”

“A volte la forma più pura di talento può incrociare il percorso di vita dell’artista e del produttore. NYV fa parte di questa famiglia. Mi ha contattato un anno fa per farmi ascoltare i suoi brani italiani creati per un’etichetta musicale locale. Ho sentito subito che non era contenta della direzione artistica dettatale“, aveva dichiarato Bob Sinclar dopo aver incontrato NYV.

Fin dalle sue prime apparizioni ad Amici tutti non abbiamo potuto far a meno di notare le sue potenzialità. Potenzialità che Sinclar, a quanto pare, ha tutte le intenzioni di espandere con la sua esperienza: “Sono riuscito a infonderle fiducia affinchè potesse crescere nel suo universo. In poche settimane, mi ha inviato il demo di “Borderline”.

