Obiettivo Cinque e Women at Business/ Insieme per valorizzare la managerialità e l’empowerment femminile

Valorizzare il ruolo e l’importanza delle donne nelle aziende e nel mondo del business, promuovendo l’adozione di buone pratiche quali il Bilancio di Genere e politiche di welfare inclusivo: questo l’obiettivo della partnership tra Obiettivo Cinque e Women at Business, società consulenziali italiane interamente fondate da donne, che supportano le aziende a migliorare le proprie perfomance attraverso la gender equality e allo stesso tempo, aiutano le donne che desiderano vedere valorizzate le competenze in ogni settore e la loro managerialità aziendale.

Le donne, con le loro unicità, sono portatrici di un patrimonio enorme di saperi e professionalità a volte dimenticato. Spirito di adattamento, resilienza e multidisciplinarietà sono solo alcune delle competenze che rendono la presenza e il ruolo dirigenziale delle donne un asset strategico fondamentale per le imprese.

Le due società collaborano ora per dare visibilità alle buone pratiche di welfare inclusivo attraverso il Bilancio di Genere, sempre più diffuse tra le aziende, e per incentivare l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro utilizzando la piattaforma womenatbusiness.com basata su un algoritmo di matching inclusivo, che raccoglie i profili di migliaia di donne e che fornisce alle imprese uno strumento efficace ed efficiente per la ricerca di tali competenze.

“Questa partnership ci rende orgogliose e sottolinea l’impatto economico della parità di genere sulle performance aziendali. Vedere al centro della strategia delle imprese l’adozione del Bilancio di Genere e di politiche welfare più inclusive attraverso il gender action plan, ci rende consapevoli del cammino finora compiuto e della necessità di continuarlo con maggiore slancio, per un mondo del lavoro più paritario e sostenibile” – Fulvia Astolfi, Founder Obiettivo Cinque

“Questa partnership ci vede uniti per cambiare paradigma del mondo del lavoro al femminile e trovare una nuova modalità di inclusione, capace di conciliare la valorizzazione delle competenze femminili e le esigenze di imprese, che vogliono mettere al centro delle loro scelte la sostenibilità sociale, mediante strumenti quali il Bilancio di Genere”, Laura Basili, Founder Women at Business











