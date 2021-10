Oblivion/ Da X Factor al successo su YouTube con “I Promessi Sposi in 10 minuti”

Gli Oblivion sono un gruppo comico musicale-teatrale nato a Bologna nei primi anni duemila e composto da: Graziana Borciani, Francesca Folloni, Davide Calabrese, Fabio Vagnarelli e Lorenzo Scuda. Famosi per i riassunti in musica dei grandi classici della letteratura (I Promessi Sposi in 10 minuti, Shakespeare in 8 minuti, L’Inferno di Dante e Pinocchio in 6 minuti) e per le parodie irriverenti dei brani più famosi della musica italiana, gli Oblvion si definiscono un incrocio fra il Quartetto Cetra e i Monty Python. Esclusi dalla fase finale di X Factor 2009, il 13 marzo dello stesso anno hanno pubblicato sul loro canale YouTube il video “I promessi sposi in dieci minuti”, che ha riscosso un grandissimo successo, rendendoli noti al pubblico. A giugno 2009 hanno portato al Teatro Franco Parenti di Milano, lo spettacolo intitolato “Oblivion Show”, summa del loro repertorio, diffuso inizialmente attraverso Internet. Nel 2011 hanno debuttato a Zelig su Canale 5.

Nicole ed Edoardo, moglie e figlio Alex Britti/ Un grande amore lontano dal gossip

Oblivion: il loro successo su YouTube

Tra i video più apprezzati degli Oblivion su YouTube – il loro canale vanta oltre 70.000 iscritti – ci sono gli “Oblivion mash-up” in cui eseguono dei mash-up tra due artisti o generi, mescolando testo e musica di entrambi: come Massimo Ranieri con The Beach Boys, o Quartetto Cetra con Marco Masini. “Il tempo che c’è dietro alle nostre cose è sempre molto, molto lungo. La ragione principale per cui il nostro tempo è molto lungo è che evitiamo di fare sempre la stessa cosa cioè se noi facessimo solamente delle parodie alla Promessi sposi avremmo anche un minimo di produzione e di prova che renderebbe tutto più semplice (…) Ci vuole sempre molto tempo perché ci diamo sempre delle sfide nuove: quanto ci abbiamo messo a prepararli è frutto di anni”, hanno raccontato qualche tempo fa al sito My Where.

LEGGI ANCHE:

FIDANZATO MARTA FLAVI/ "Vedersi in video cambia tutto. Ne voglio uno italiano"PAOLO VILLAGGIO, COM'È MORTO/ Complicanze del diabete “Se fosse stato più attento...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA