Ocean Viking, Francia: “Italia inaccettabile”/ Sbarco Ong: “migranti verso Marsiglia”

MIGRANTI, CAOS FRANCIA-ITALIA SULLO SBARCO DELLA OCEAN VIKING

Appena chiusa la “pratica” delle tre navi Ong in Sicilia (Rise Above, Geo Barents e Humanity 1) ecco tornare la “tempesta” sull’Italia sul fronte migranti: la soluzione che sembrava essere ormai delineata sullo sbarco della nave Ocean Viking (Ong Sos Mediterranee) si è improvvisamente complicata dopo la durissima posizione espressa da Olivier Veran, portavoce del governo francese. Il Governo di Francia aveva cominciato ieri la decisione di accogliere i 234 migranti a bordo della Ocean Viking, con possibile sbarco nel porto di Marsiglia, frutto dell’accordo raggiunto a livello informale tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente Emmanuel Macron a margine della Cop27 in Egitto. «Di fronte al silenzio assordante dell’Italia, abbiamo chiesto alla Francia di assegnare un porto sicuro all’Ocean Viking, che dovrebbe arrivare in acque internazionali vicino alla Corsica il 10 novembre», era stata la posizione espressa ieri dalla Ong SOS Mediterranee.

A quel punto Parigi aveva espresso volontà di occuparsi di quella imbarcazione, rendendo a frutto l’accordo di ridistribuzione siglato anni fa in Europa (ma che l’Italia continua a ritenere insufficiente in quanto non vi è un’obbligatorietà nell’assumersi), tanto che Palazzo Chigi con la Premier Meloni faceva sapere in una nota «Esprimiamo il nostro sentito apprezzamento per la decisione della Francia di condividere la responsabilità dell’emergenza migratoria, fino ad oggi rimasta sulle spalle dell’Italia e di pochi altri Stati del Mediterraneo, aprendo i porti alla nave Ocean Viking. È importante proseguire in questa linea di collaborazione europea con gli Stati più esposti per la loro collocazione geografica, così da trovare una soluzione condivisa e comune, per fermare la tratta degli esseri umani e gestire in modo legale ed equilibrato il fenomeno migratorio che ha assunto dimensioni epocali. L’emergenza immigrazione è un tema europeo e come tale deve essere affrontato, nel pieno rispetto dei diritti umani e del principio di legalità».

MELONI-MACRON, GLI ATTRITI SUI MIGRANTI: PROSEGUE L’EMERGENZA

Poi qualcosa è cambiato e non di poco visto il livello di asprezza delle parole usate da Veran nell’intervista a “Franceinfo”: «La Ocean Viking si trova attualmente nelle acque territoriali italiane. Ci sono regole europee chiare. Vogliamo che l’Italia rispetti i suoi impegni». Non solo, per il portavoce di Macron, «La nave umanitaria è destinata ad essere accolta in Italia. L’atteggiamento del governo italiano è inaccettabile […] Ma i meccanismi diplomatici sono ancora in azione nel momento in cui vi parlo, quindi non posso andare oltre». Secondo la Francia, l’Italia deve rispettare i propri impegni europei accogliendo i 234 migranti soccorsi nel Mediterraneo ormai 19 giorni fa, «nessuno lascerà che questa barca corra il minimo rischio, ovviamente per chi è a bordo». Nel giro di 24 ore insomma Parigi ci ripensa e prova a inchiodare l’esecutivo italiano, specie davanti agli occhi europei con una Commissione Ue già “baccchettatrice” dell’operato italiano sui migranti per il caso Humanity 1.

«Siamo diretti verso la Francia. Soluzione entro 24-48 ore», fanno sapere direttamente dalla nave Ocean Viking facendo dunque intendere che alla fine la Francia comunque si prenderà cura dei 234 migranti a bordo. Macron però deve fare i conti con parte del suo Parlamento del tutto contrario all’accoglienza della nave Ong: non solo, già in passato sul caso della nave Aquarius nel 2018 – anch’essa della Sos Mediterranée, tra l’altro – dopo il rifiuto del Governo italiano con il Ministro Salvini, fu la Spagna a prendersi carico della nave visto il “no” secco dettato dalla Francia di Macron. «L’Italia non può farsi carico da sola dell’accoglienza», ribadiva solo qualche giorno fa il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto dopo un bilaterale con l’omologa Laurence Boone. Il tema è dunque tutt’altro che risolto, con Francia e Italia in “teoria” sulla stessa linea per quanto riguarda l’accoglienza con necessaria redistribuzione europea: gli attriti di queste ultime ore sulla Ocean Viking sembrano dunque più un “tema” di politica interna francese, che un’effettiva chiusura delle relazioni italo-francesi sul fronte migranti. L’emergenza in Italia resta comunque altissima, con i rifugiati appena sbarcati dalle tre navi Ong tra Catania e Reggio Calabria ma con diversi altri pronti ad arrivare nei prossimi giorni con altre imbarcazioni umanitarie: inoltre, v’è da capire quale destino avranno Humanity 1, Geo Barents e Rise Above dopo lo sbarco segnato da difficili rapporti diplomatici con le autorità italiane.











