Odele Ventimiglia, morta la figlia dell’attore John/ Ignote le cause del decesso

La figlia dell’attore de “I Soprano” John Ventimiglia, Odele Ventimiglia, è morta all’età di 25 anni. La conferma è arrivata direttamente dalla sua famiglia, una tragedia che arriva appena tre mesi dopo aver messo al mondo la figlioletta Shiloh. Il decesso è avvenuto lo scorso 12 gennaio, ma la notizia è stata diffusa solo nella giornata di oggi: come evidenziato dal Daily Mail, la causa della dipartita non è stata resa nota.

La madre di Odele Ventimiglia, Belinda Cape, ha diffuso uno straziante post su Facebook, parlando di come il dramma abbia spezzato il cuore della famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza ai cari della venticinquenne, molti arrivati dai fan della serie tv “I soprano”, dove John Ventimiglia ha interpretato il ruolo di Artie Bucco dal 1999 al 2007.

Odele Ventimiglia è morta

“Cuore spezzato per dover pubblicare l’avviso funebre della nostra cara Odele. Sua sorella Lucinda e io siamo stati sopraffatti dai messaggi di sostegno e amore che abbiamo ricevuto e dai vostri ricordi di quanto Odele fosse amata da così tante persone”, le parole della madre sui social network: “Odele era molto amata e lascia un enorme vuoto nelle nostre vite”. Anche la sorella della giovane, Lucinda, le ha reso omaggio con un emozionante post su Instagram: “Le parole non saranno mai sufficienti per esprimere il dolore che proviamo tutti. Ho amato molto la mia sorellina e passerò il resto della mia vita a cercarla in ogni cosa. Io e la mia famiglia siamo così grati per tutte le cure e il supporto che abbiamo ricevuto durante questo periodo impossibile. non è mai stato più chiaro quanto significasse per così tante persone”. Il funerale si è tenuto giovedì all’Old First Reformed Church di Brooklyn, New York.

