Odifreddi “Non vaccinati? Ottusi, inutile convincerli”/ “Ora c’è eccesso di diritti…”

La comunità scientifica prova a spingere la campagna vaccinale, il governo prova a promuoverla con gli strumenti a disposizione, a partire dal green pass, ma arrivati all’83% dei vaccinabili si registra una frenata. Per Piergiorgio Odifreddi difficilmente riusciremo a convincere gli italiani non vaccinati a immunizzarsi. «C’è una parte della popolazione che proprio non ci arriva, è inutile cercare di convincerli. C’è una percentuale di persone che sono ottuse e bisogna riconoscerlo», ha dichiarato il matematico e accademico in collegamento con Agorà Weekend. «Come si fa a pensare che il vaccino possa essere sicuro al 100% e possa essere eterno? Il vaccino dell’influenza si fa ogni anno, quindi è limitato. Le cose sicure non esistono», ha proseguito lo studioso e divulgatore.

Bassetti contro De Manzoni/ "Scrivete falsità e spingete italiani a non vaccinarsi!"

Ma nel corso del suo intervento Piergiorgio Odifreddi ha voluto mettere in evidenza un altro aspetto di cui non ci sono dati ufficiali, ma su cui può fornire una testimonianza personale. «Ci sono persone non vaccinate che usano i green pass di altri per via della privacy».

DAL GREEN PASS ALL’ECCESSO DI DIRITTI

«Visto che non si chiede il documento, c’è un sacco di gente che si fa dare il green pass da amici. Questi possono essere untori in luoghi dove si pensa di essere al sicuro. Spero che la percentuale sia piccola, ma temo che non lo sia conoscendo il nostro paese», ha affermato Piergiorgio Odifreddi nel programma Rai. Inoltre, ha affrontato il delicato tema dei diritti, visto che i non vaccinati rivendicano la libertà di scelta. «Purtroppo, in Occidente ci siamo talmente tanto abituati ad avere quasi un eccesso di diritti – ammesso che si possa parlare di eccesso quando si parla di diritti – che poi alla fine non siamo più disposti a concedere nulla», la spiegazione fornita da Odifreddi.

Montomoli "Servono vaccini per nuovi ceppi"/ "Così Covid sarà davvero come influenza"

Eppure, basterebbe dare uno sguardo ad altri paesi – non come la Cina che «è un paese totalitario e può prendere le misure che vuole» – come Nuova Zelanda e Australia, dove ci sono state restrizioni molto dure a causa dell’emergenza sanitaria, senza però gli strascichi polemiche che si sono registrati da noi, ha concluso Odifreddi.

LEGGI ANCHE:

Palù "Molnupiravir? Presto autorizzazione Aifa"/ "In arrivo monoclonali intramuscolo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA