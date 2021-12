Oggi è un altro giorno, non va in onda/ Al suo posto il film Aladdin con Will Smith

Oggi è un altro giorno: Serena Bortone non va in onda

Lo sciopero dei giornalisti in programma oggi, ,mercoledì 29 dicembre, cambia la programmazione Rai. Su Rai 1 la giornata si è aperta senza “Unomattina“, al suo posto una replica della trasmissione guidata da Monica Giandotti e Marco Frittella. Anche “Oggi è un altro giorno” non andrà in onda alle 14.00. Serena Bortone e i suoi affetti stabili dovrebbero tornare regolarmente domani, giovedì 30 dicembre. Mentre venerdì 31 dicembre al posto del programma andrà in onda il film “Un gioioso Natale”. “Oggi è un altro giorno” tornerà a far compagnia al pubblico di Rai 1 da lunedì 3 gennaio 2022, giorno dell’Epifania compreso. Oggi pomeriggio, quindi, spazio al film “Aladdin” con Will Smith e a seguire la replica del torneo di “Tale e Quale Show”, la linea passerà poi a “L’Eredità” e “I Soliti Ignoti”, regolarmente in onda.

EVELINA NAZZARI "MIO FIGLIO LEONARDO SI È SUICIDATO A 26 ANNI"/ "Malattia mentale"

Al posto di “Oggi è un altro giorno” il film “Aladdin”

Oggi pomeriggio, mercoledì 29 dicembre, su Rai 1 al posto di “Oggi è un altro giorno” andrà in onda il film “Aladdin”, diretto da Guy Ritchie. Si trama del remake live action dell’omonimo film d’animazione Disney del 1992, vincitore di due Oscar per la Miglior Colonna Sonora e Miglior Canzone (A Whole New World). Il film è interpretato da Will Smith nei panni del Genio: “Ero terrorizzato. Quando ho ricevuto la telefonata che mi diceva che stavano rifacendo Aladdin e volevano che ne facessi parte. È stato un po’ come se ti dicessero ‘Rifacciamo Il Padrino, pensiamo a te per il ruolo di Al Pacino’!”, ha detto a Cinefilos. Ricordiamo che nel film originale il Genio è doppiato da Robin Williams. Aladdin e la principessa Jasmine sono interpretati da Mena Massoud e Naomi Scott.

LEGGI ANCHE:

AMEDEO NAZZARI E IRENE GENNA, GENITORI EVELINA/ "Ho avuto un'educazione ottocentesca"CRISTINA ZATTI, MOGLIE SERGIO CAPUTO/ "Abbiamo un rapporto meraviglioso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA