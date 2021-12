Oggi è un altro giorno, non va in onda/ Al suo posto il film “Un gioioso Natale”

Oggi è un altro giorno, non va in onda: torna il 3 gennaio 2022

Oggi, venerdì 31 dicembre, non andrà in onda il consueto appuntamento con “Oggi è un altro giorno”, il programma di Serena Bortone in onda in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.00 su Rai 1. Già mercoledì 29 dicembre il programma non è andato in onda a causa dello sciopero dei giornalisti, mentre ieri giovedì 30 dicembre è stato trasmessa una raccolta dei migliori momenti del 2021, con i tanti ospiti approdati nel salotto della giornalista. Senza dimenticare i momenti di cordoglio, l’ultimo dei quali con Tony Santagata, amico della trasmissione scomparso improvvisamente pochi giorni dopo essere stato ospite. Serena Bortone i e suoi affetti stabili di “Oggi è un altro giorno” torneranno in onda lunedì 3 gennaio 2022 e faranno compagnia al pubblico di Rai 1 anche all’Epifania, giovedì 6 gennaio.

Su Rai 1 il film “Un gioioso Natale”

Oggi, venerdì 31 dicembre, alle 14.00 su Rai 1 al posto di “Oggi è un altro giorno“ andrà in onda il film “Un gioioso Natale”. Ecco la trama del film di Marita Grabiak, con Tianna Nori e Chad Connell. Lauren e la sua migliore amica Colleen organizzano eventi e sono specializzate nelle decorazioni natalizie. Tra i nuovi clienti delle due amiche anche la nobile famiglia Anderson, parenti alla lontana della Regina d’Inghilterra. La loro governante metterà a dura prova le due amiche. Lauren conosce e si innamora di James, il maggiore dei rampolli, e lo aiuterà a riscoprire e a recuperare le tradizioni del Natale che gli affari l’avevano portato a dimenticare.

