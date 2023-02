Ohio, deragliamento treno: nube tossica e strage di animali/ Paura per rischi salute

Il deragliamento di un treno in Ohio, negli Stati Uniti, sta destando grande preoccupazione anche perché erano trasportate sostanze pericolose. La notizia ha rievocato in Italia il disastro di Viareggio del 2009, ma in quel caso il gas di petrolio liquefatto (Gpl) non era fortemente tossico di per sé, mentre in questo caso il problema è rappresentato dal cloruro di vinile, contenuto in quattro vagoni. Si tratta di un materiale che serve per realizzare la plastica nota come “Pvc”. Quindi, è un liquido che evapora velocemente (infatti si è alzata una nube tossica) ed è noto per essere fortemente cancerogeno.

Per evitare questo effetto, gli operatori intervenuti sul posto hanno pensato di dar fuoco al liquido, ma si sa che la combustione rilascia in grande quantità acido cloridrico (HCl) che potrebbe produrre fosgene e diossine, sebbene non in grandi quantità. Si tratta però di sostanze molto tossiche. Il risultato, come riportato dal Fatto Quotidiano, rievoca quelle nubi tossiche usate durante la Prima guerra mondiale per le trincee avversarie. Non si può parlare di apocalisse, ma le immagini sono comunque impressionanti.

DERAGLIAMENTO TRENO OHIO: PAURA PER DANNI

Per ora le autorità non parlano di disastro ambientale in Ohio, ma i rischi per la salute delle persone dopo il deragliamento del treno merci, secondo gli esperti, potrebbero essere molto alti. Al momento non ci sono vittime in Ohio, fatta eccezione per gli animali, che stanno morendo in gran numero. Anche se dal monitoraggio dell’aria non sono emersi livelli pericolosi di queste sostanze chimiche e ci sono stati controlli anche delle acque, ci sono perplessità sulle modalità con cui sono stati effettuati. Il problema è che è troppo presto per capire quanto tali sostanze possano aver inquinato terreno e acque. Murray Brian McBride, scienziato della Cornell University, ha spiegato che queste sostanze potrebbero persistere per anni nelle falde acquifere, quindi ha consigliato agli agricoltori di testare continuamente pozzi e terreni nel corso dei prossimi mesi. Gli abitanti sono tutt’altro che tranquilli, anche perché hanno riscontrato una grave moria di pesci e uccelli in zona. Infine, a due settimane di distanza dal deragliamento del treno merci in Ohio, i residenti segnalano ancora problemi di salute nelle persone e negli animali. Infatti, sta aumentando il numero di segnalazioni di animali selvatici trovati morti e malati.

