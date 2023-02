Olena Zelenska moglie Volodymyr Zelensky, chi è/ Storia e amore tra politica e guerra

Chi è Olena Zelenska, first lady ucraina moglie del presidente Zelensky

Olena Zelenska è la first lady ucraina, moglie del presidente Volodymyr Zelensky. Dall’inizio della guerra in Ucraina voluta da Vladimir Putin e iniziata il 24 febbraio 2022, si è impegnata nella sensibilizzazione dei governi occidentali sulla causa del popolo ucraino. Con la famiglia avrebbe trovato rifugio in una località segreta dopo lo scoppio del conflitto. Simbolo della resistenza all’aggressione del Cremlino, ha fatto numerose apparizioni pubbliche per chiedere sostegno per il suo Paese e, da anni, è una presenza costante e discreta al fianco del presidente Zelensky.

UCRAINA, ZELENSKY "MONDO HA BISOGNO DI LEADERSHIP UK"/ "Libertà vincerà, Russia no"

Olena Zelenska e Volodymyr Zelensky si sono sposati nel 2003 e la coppia ha avuto due figli. La loro storia ha fatto capolino sui social attraverso il racconto della first lady che sul suo profilo Instagram, seguito da centinaia di migliaia di follower, ha condiviso uno scorcio del loro mondo al pubblico svelando alcuni dettagli della loro vita familiare. “Nel 2004 è nata nostra figlia e nel 2013 nostro figlio. Sono una scrittrice e un architetto. E sono anche sotto la minaccia di morte del signor Putin“, aveva scritto in uno dei suoi post all’indomani dell‘invasione russa.Olena Zelenska è ritenuta una delle donne più influenti dell’Ucraina e ha esortato la popolazione a combattere per la libertà: “Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere. Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi. Vi amo“.

Tangenti in Ucraina: bilanci forniture militari gonfiati/ Capo della Difesa a rischio

Olena Zelenska e il primo incontro con Zelensky

Olena Zelenska ha deciso di restare in Ucraina durante la guerra, insieme al marito e ai loro due figli Aleksandra (nata nel 2004) e Kiril (2013). Nata nel 1978, coetanea del presidente ucraino Zelensky, Olena Zelenska è originaria di Kryvyi Rih, città a sud-ovest di Dnipro. Alle spalle gli studi in Architettura e una specializzazione in Sceneggiatura, avrebbe incontrato Voldymyr Zelensky, all’epoca studente di Giurisprudenza, proprio tra le aule universitarie. Con lui, attore comico molto noto in Ucraina prima dell‘ascesa politica, avrebbe fondato una casa di produzione televisiva, Studio Kvartal 95, per poi lavorare come autrice di testi e spettacoli per la stessa società.

ASSEMBLEA ONU SULLA PACE IN UCRAINA?/ "L'idea di Zelensky è rischiosa, può isolare Kiev"

Ci sarebbe anche la sua firma, secondo quanto riportato dall’Ansa, dietro gli sketch che hanno permesso a Voldymyr Zelensky di acquisire notevole popolarità nel piccolo schermo in Ucraina prima della sua candidatura alla presidenza del Paese. In un’intervista a Vogue, poco dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Olena Zelenska ha sottolineato il suo sogno più importante: “Abbiamo tutti un grande desiderio: la pace. E io, come ogni madre e moglie, mi preoccupo costantemente di mio marito e faccio di tutto per tenere al sicuro i miei figli”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA