Olena Zelenska, moglie Zelensky/ “Rivoglio mio marito al mio fianco, manca ai nostri figli”

Olena Zelenska, moglie di Volodymyr Zelensky e quindi first lady dell’Ucraina, si è sfogata in una recente intervista rilasciata ai britannici della BBC, spiegando: «Potrebbe apparire un po’ egoista, ma al mio fianco voglio mio marito, non una figura storica». A 560 giorni dall’inizio del conflitto ucraino, la moglie del numero uno di Kiev ha raccontato l’aria che si respira in Ucraina fra morti, distruzione e povertà. Nel contempo ha cercato di risollevare gli animi, sottolinea il Corriere della Sera, in un momento che appare un po’ complicato per Paese e governo. Olena Zelenska spiega quanto sia stato complicato gestire lo stress postraumatico, raccontando di aver provato fin da subito «gli effetti dell’adrenalina» ma di aver deciso ora di trovare «più equilibro per cercare di tornare alla normalità».

Zelensky caccia il Ministro della Difesa Reznikov/ Caos Ucraina: “appalti e corruzione”. Al suo posto Umerov

La Zelenska vive in Ucraina con i figli ma separata dal marito e in luogo ritenuto segreto: «Abbiamo l’opportunità di vederci, ma non così spesso come vorremmo. Ai figli manca il loro padre», parole rotte dall’emozione, attraverso cui la first lady sottolinea come la guerra abbia di fatto stravolto anche la sua vita. In ogni caso Olena Zelenska si è subito ripresa, ricordando: «Abbiamo forza sia emotiva che fisica. E sono sicura che ce la faremo».

Quirico: “Usa fa la guerra a Putin usando i poveri ucraini/ “Guerra Kiev-Russia, diplomazia senza coraggio”

OLENA ZELENSKA, MOGLIE DI ZELENSKY: “PERSONA FORTE E RESILIENTE”

Come scrive il Corriere della Sera, la coppia formata dal presidente ucraino Zelensky e dalla sua consorte è sempre stata definita di acciaio dai commentatori nazionali. I due si sono innamorati al liceo, quindi hanno continuato la loro vita insieme in tv, lui come attore e lei come sceneggiatrice.

Sono giovanissimi, soprattutto lei che ha solo 45 anni, ed è fra le più “in erba” dell’intero Occidente. Zelenska pensa che il marito e presidente abbia davvero «l’energia, la forza di volontà, l’ispirazione e la testardaggine per affrontare questa guerra», anche perchè la regola numero uno della propaganda in tempi di crisi è una sola, mai mettere in discussione il capo, soprattutto se le cose sul campo non vanno al meglio, così come sembrerebbe. «è davvero una persona molto forte e resiliente. E la sua resilienza è ciò di cui tutti abbiamo bisogno in questo momento», ha concluso.

SVOLTA IN UCRAINA?/ "Kiev non sfonda e apre a una soluzione politica per la Crimea"

© RIPRODUZIONE RISERVATA