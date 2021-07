Olimpiadi Tokyo 2021 in tv/ Programma con finali, orari, big e azzurri attesi

Si accenderanno solo domani “ufficiosamente” le Olimpiadi di Tokyo 2021 ed è dunque tempo di prepararci al meglio a questo grandissimo evento, consultando le ultime indicazioni sul programma giorno per giorno e gli atleti impegnati, azzurri in primis, a Tokyo: e chiaramente anche le modalità per seguire le imprese a cinque cerchi dei nostri beniamini. Dobbiamo infatti segnalare che in extremis, il CIO ha deciso che tutte le gare verranno disputate a porte chiuse e che non sarà ammesso il pubblico, visti i numeri ancora drammatici che si registrano nel paese nipponico legati alla pandemia: di conseguenza è ancor più importante ricordare come sarà possibile seguire questa particolare edizione dei Giochi Olimpici in tv e streaming video. Per gli italiani (che pure dovranno fare attenzione al forte fuso orario, di ben sette ore) il punto di riferimento sarà Discovery +, che ha garantito copertura completa in streaming video dell’evento, con 2500 ore di diretta e 30 canali dedicati: sulla tv di stato la Rai ha invece assicurato che trasmetterà 200 ore di gare in diretta tv (tra Rai2 e i canali sportivi) concentrandosi ovviamente sugli eventi che saranno visibili durante il giorno in Italia e le gare dove sono più alte le chance di medaglia dell’Italia. Che pure non sono poche: con 384 atleti qualificati e 36 specialità coperte, davvero potrebbe essere l’edizione dei record per l’Italia quella di Tokyo 2021.

PROGRAMMA OLIMPIADI TOKYO 2021: I PRIMI IMPEGNI

Volendo dunque ora fissare per tutti gli appassionati una programma essenziale dei Giochi Olimpici 2021 di Tokyo, con tutte le gare più attese, orari (italiani) e protagonisti, va subito detto che “ufficiosamente” le competizioni si apriranno già mercoledì 21 luglio con i primi incontri di softball (con l’Italia) e calcio femminile a cui le azzurre non si sono qualificate: il giorno seguente sarà spazio per il calcio al maschile mentre venerdì 23 appuntamento già alle ore 1.30 con le prime gare del canottaggio (dove gli azzurri possono regalarci un’emozione) e poi alle ore 13.30 con la diretta della cerimonia di apertura, per cui la Rai ha previsto ampia copertura. Da qui si comincerà a fare sul serio: sabato 24 luglio cominceranno le prime gare del tiro a segno e del beach volley con Nicolai e Lupo come nostri beniamini, come ovviamente della scherma da cui ci attendiamo pioggia di medaglie: alle ore 2.00 cominceranno i tornei di spada femminile e sciabola maschile, le cui finali sono attese alle 11.00 italiane. Attenzione sempre sabato anche al primo incontro del volley maschile tra Italia e Canada alle ore 2.00, mentre alle ore 4.00 ci sarà la prova in linea maschile del ciclismo (con Vincenzo Nibali). A chiusura della prima settimana, gli ultimi impegni di domenica 25 luglio: ecco allora in lista il debutto delle azzurre del volley contro la Russia alle ore 2.00 del mattino, ma pure le prove della scherma (fioretto donne con Errigo e Spada uomini con Garozzo). Gli appassionati pure non si perderanno l’esordio del Settebello contro Sudafrica alle ore 3.00 come le prime gare per le medaglie nel nuoto in vasca con Gabriele Detti, si spera, vincente nei 400m SL: non scordiamo poi il debutto degli azzurri del tennis, da Fognini a Berrettini, questo poi fresco di finale a Wimbledon contro Djokovic (che invece sogna il Golden Slam).

GUIDA OLIMPIADI TOKYO 2021: IL PROGRAMMA DELLA SECONDA SETTIMANA

Con lunedì 26 luglio 2021 si entrerà nel vivo di questa edizione delle Olimpiadi di Tokyo: già alle 2.00 del mattino dovremo attenzione agli italiani della scherma (sciabola donne e fioretto uomini), ma pure ai nostri beniamini del tiro a volo e del tiro con l’arco. Solo alle ore 3.30 occhi puntati sul nuoto con la finale dei 100m rana dove il nostro Martinenghi sarà a caccia di una medaglia preziosa: sempre in vasca l’appuntamento sarà con le batterie del nuoto ancora alle ore 12.00 dove regina sarà la nostra Federica Pellegrini, come anche Katie Ledecky. Per martedì 27 luglio il programma delle Olimpiadi di Tokyo prevede invece un appuntamento imperdibile ovvero le prime finali del canottaggio alle ore 1.30 e del nuoto alle ore 3.30, quando pure si accenderà la gara per le medaglie dei 200m SL uomini dove pure mancherà l’iridato Sun Yang. Mercoledì 28 invece riflettori puntati alle ore 3.30 sulle gare per le medaglie olimpiche del nuoto per il 200m SL donne con la già citata Pellegrini, al suo ultimo impegno olimpico, e dei 1500m SL con l’iridata Quadarella pronta al debutto a cinque cerchi. Sempre il 28 alle ore 4.30 non lasciamoci sfuggire poi le prove a cronometro del ciclismo con Paternoster e Ganna pronti a salire sul primo gradino del podio: alle ore 13.45 saranno le finali del basket 3×3 con l’italia qualificata al tabellone femminile.

OLIMPIADI TOKYO 2021: QUAND’È LA GARA DEI 100M ATLETICA?

Da programma delle Olimpiadi 2021 di Tokyo, ovviamente fittissimo, ecco che giovedi 29 luglio i primi appuntamenti da non perdersi saranno alle ore 2.00 con le gare del fioretto femminile, dove l’Italia è campione in carica e alle ore 3.30 con le finali del nuoto, compresa quella degli 800m SL con Paltrinieri super protagonista in vasca e dei 100m SL uomini dove Caleb Dressel difenderà il titolo di Rio de Janeiro. Venerdi 30 luglio invece il programma olimpico ci ricorda tra le prove più attese le prime batterie dell’atletica, a partire dalle ore 2.00 del mattino, e alle ore 3.30 le finali del nuoto con i 100 m stile libero con Sarah Sjostrom e Simon Manuel grandi star in vasca. Per il 31 luglio occhi puntati sulle finali del nuoto dalle ore 3.30, con gli 800m SL donne con Quadarella, e la prima finale per il bronzo per il tennis maschile alle ore 5.00 del mattino: domenica 1 agosto invece la gara da non perdersi sarà quella del fioretto maschile a squadre con gli azzurri primi indiziati al podio dalle ore 2.00, ma pure alle ore 3.30 la finale di nuoto dei 1500m SL uomini con Gregorio Paltrinieri, l’ridato Welbrock e Romanchuk pronti a dare spettacolo. Solo alle ore 5.00 spazio alla finale per l’oro nel tennis maschile, mentre dalle ore 12.0 sarà gran spettacolo per l’atletica con la finale del salto in alto maschile con Tamberi e dei 100m maschile, dove lo statunitense Bromell è gran favorito (ma attenzione agli azzurri Jacobs e Tortu).

OLIMPIADI TOKYO 2021: IL PROGRAMMA DELL’ULTIMA SETTIMANA

Stiamo segnalando solo gli eventi essenziali di queste Olimpiadi di Tokyo 2021, ma davvero il calendario è ricchissimo e son davvero tante anche le chance dei nostri azzurri di fare bene: anche nell’ultima settimana. Ecco che lunedì 2 agosto già dalle ore 2.00 sarà gran spettacolo con la finale del salto in lungo maschile, dove il cubano Echevarria cercherà l’ennesimo record dopo il bronzo vinto agli ultimi mondiali: martedì 3 agosto invece secondo il programma delle Olimpiadi di Tokyo i riflettori puntati sulle prime finali della boxe e delle specialità individuali della ginnastica artistica (alle ore 10) con la nostra Vanessa Ferrari, alla quarta Olimpiade, come pure la prova della 10km donne per il nuoto di fondo dove, dalle ore 23.30 Rachele Bruni cercherà l’exploit dopo il bronzo vinto agli ultimi mondiali. Proseguendo nella nostra disamina, vediamo che mercoledì 4 agosto appuntamenti imperdibili con i giochi giapponesi saranno le ultime prove del ciclismo su pista maschile dalle ore 8.30, ma pure, dalle ore 11.30 le finali dell’atletica leggera con la gara dei 200m uomini, dove è gran attesa per Noah Lyles, campione iridato in carica. Solo alle ore 23.30 spazio per i 10km di nuoto di fondo con Paltrinieri che proverà a regalarci ancora un’impresa in acque libere dopo quando fatto a Budapest pochi mesi fa. Giovedi 5 agosto invece attenzione sulle finali del ciclismo su pista con l’Italia pronta a regalarci un trionfo dalle ore 8.30 ma pure le prove della marcia da 20km e 50 km uomini, con i padroni di casa Yamanishi e Suzuki pronti a riconfermarsi dopo il mondiale del 2019.

Scorrendo il programma delle Olimpiadi di Tokyo ecco che venerdì 6 agosto avremo poi dalle ore 4.00 la finale per l’oro del calcio femminile, e dalle ore 9.30 la marcia 20 km donne con Antonella Palmisano: alle ore 12.50 appuntamento in pista per le finali dell’atletica leggera di 1500 m donne e soprattutto dei 500m uomini, dove Muktar Edir difenderà il titolo iridato. Sabato 7 agosto sarà ancora giornata intensa con le Olimpiadi di Tokyo 2020: alle ore 00.00 daremo il via alla maratona femminile mentre alle ore 4.30 è attesa per la finale per l’oro del basket maschile dove il team USA, pieno di talenti provenienti dall’NBA è gran favorito. A seguire imperdibili saranno le finalissime del calcio maschile alle ore 13.30 e del volley sempre maschile alle ore 14.15, dove speriamo possano accedere gli azzurri. Poche le gare riservate nel programma delle Olimpiadi di Tokyo di domenica 8 agosto, ultima giornata in terra nipponica: alle ore 00.00 italiane assisteremo la maratona maschile e le ultime gare della ginnastica ritmica, con le nostre farfalle grandi star attese. Dalle ore 4.30 del mattino seguiremo la finale per l’oro femminile sia per il basket che per il volley, con la squadra di Mazzanti tra le big del torneo. A chiusura dalle ore 9.30 la finale della pallanuoto maschile e a seguire alle ore 13.00 la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2021.



