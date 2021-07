Olimpiadi Tokyo 2020/ Primo positivo al Covid al Villaggio: isolato in hotel

Una persona è risultata positiva al Covid-19 nel Villaggio olimpico delle Olimpiadi Tokyo 2020. La notizia è stata confermata, senza però aggiungere alcun dettaglio, dal comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo e arriva ad appena sei giorni dall’inizio di queste Olimpiadi estive (quattro dall’inizio delle gare considerando alcuni eventi che cominceranno già mercoledì). Secondo quanto riporta la tv giapponese Nhk, si tratterebbe di un cittadino straniero, non un atleta, e si ritiene sia il primo caso di positività al Coronavirus nel Villaggio olimpico, possibilità che d’alktronde è ampiamente prevista. Rispettando dunque il protocollo che è stato adottato, il contagiato (o contagiata che sia) è stato portato in un hotel e messo in isolamento. Il Villaggio olimpico per ora non è ancora particolarmente affollato, perché sono arrivati a Tokyo solo i protagonisti delle gare dei primi giorni di queste sofferte Olimpiadi, ma questa positività è la dimostrazione che purtroppo bisognerà fare i conti con il Covid nelle prossime settimane.

OLIMPIADI TOKYO 2020, PRIMO POSITIVO AL COVID AL VILLAGGIO

L’atmosfera al Villaggio non potrà essere alle Olimpiadi Tokyo 2020 come quella delle passate edizioni dei Giochi, considerando appunto le severe regole messe a punto. Questo si aggiunge naturalmente all’assenza del pubblico, che sarà purtroppo uno dei tratti caratteristici di queste Olimpiadi, le prime di sempre in un anno dispari a causa dello slittamento dall’anno scorso. Oltre ai casi di positività degli stranieri che sono in Giappone per le Olimpiadi, preoccupano molto i casi locali, favoriti anche dal fatto che il Paese del Sol Levante è ancora molto indietro sulle vaccinazioni. I dati confermati ieri dalle autorità del Giappone parlavano di più di 3.400 casi di Covid-19 accertati in 24 ore, 1.271 dei quali nell’area di Tokyo, che – secondo l’agenzia di stampa Kyodo – per il terzo giorno consecutivo ha registrato più di mille casi in un giorno. Le Olimpiadi non si svolgeranno in un contesto ideale, il primo caso di positività al Covid nel Villaggio olimpico è simbolico della situazione e ci ricorda questa realtà complicata.

