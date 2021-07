Olimpiadi Tokyo 2020 senza pubblico?/ Il premier Suga: “È una possibilità”

Le Olimpiadi Tokyo 2020 saranno senza pubblico? Per il premier giapponese Yoshihide Suga questa è “una possibilità”. Ricordiamo che già erano state prese misure che di fatto impediranno al pubblico internazionale di assistere ai Giochi, adesso però si profila il rischio sempre più concreto delle porte chiuse, che impedirebbero anche ai giapponesi di seguire le gare delle Olimpiadi Tokyo 2020. Negli ultimi giorni l’opzione di svolgere i Giochi in assenza di pubblico sta prendendo quota, secondo quanto ha dichiarato lo stesso primo ministro al termine di una visita in un centro vaccinale di Tokyo: “Avevo già detto che esiste la possibilità non ci siano spettatori. In ogni caso agiremo con la salvaguardia e sicurezza del popolo giapponese come nostra massima priorità”. A meno di un mese dall’inizio delle Olimpiadi Tokyo 2020, il premier Suga e il suo governo stanno valutando l’opportunità di estendere lo stato di semi-emergenza già valido per la capitale Tokyo anche alle prefetture circostanti. L’associazione dei medici ha evidenziato che lo stato dei contagi a Tokyo non è migliorato, anzi “all’orizzonte c’è un chiaro segnale di crescita”. Se le Olimpiadi aumentassero il flusso di visitatori, “il numero di persone infette aumenterà ed il sistema sanitario sarà sovraccaricato”.

OLIMPIADI TOKYO 2020 SENZA PUBBLICO? SITUAZIONE CRITICA IN GIAPPONE

Di conseguenza, ecco il rischio porte chiuse che renderebbero le Olimpiadi Tokyo 2020 completamente senza spettatori. Nelle prefetture di Tokyo, Kyoto, Osaka, Fukuoka, Hokkaido, Aichi e Hyogo misure restrittive limitate scadranno l’11 luglio ma potrebbero essere prorogate. La curva epidemica impiega tempo per abbassarsi, a Tokyo la variante delta era responsabile a fine giugno per circa il 30% dei contagi. Inoltre in Giappone è ancora bassa la percentuale della popolazione vaccinata, circa il 20% una settimana fa. Già da marzo era stata presa la decisione di interdire gli spettatori internazionali, ma si è sempre fatto il possibile per consentire almeno un accesso limitato di pubblico rispetto alla capienza degli impianti. Il massimo consigliere del governo sulla pademia, Shigeru Omi, ha però detto che “l’opzione più sicura” sono Olimpiadi senza pubblico, anche se ciò sarebbe un altro durissimo colpo dal punto di vista economico per i conti delle Olimpiadi Tokyo 2020. Circa 910.000 biglietti sono stati annullati (e saranno rimborsati) dal comitato organizzatore al fine di rispettare il limite di 10.000 spettatori o il 50% della capienza, che però potrebbero non bastare. Tokyo 2020 sarà la prima Olimpiade della storia senza pubblico?

