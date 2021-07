Olimpiadi Tokyo 2020/ Streaming video diretta tv: come seguire le gare del 23 luglio

Con venerdi 23 luglio 2021 diamo ufficialmente il via alle Olimpiadi 2020 di Tokyo e dunque ci pare prioritario andare a vedere come seguire in v e streaming video i primi appuntamenti ufficiali della 32^ edizione dei giochi a cinque cerchi. Certo va subito detto che l’attenzione di tutti sarà sulla cerimonia di apertura, dove verrà acceso il braciere olimpico e dove l’Italia sfilerà, alle spalle dei portabandiera tricolore Jessica Rossi e Elia Viviani, allo Stadio Olimpico di Tokyo: pure va detto che al mattino (anzi la notte italiana) saranno riflettori puntati ancora su alcune gare preliminari. Come allora non perderci nulla di questa giornata alle Olimpiadi 2020 di Tokyo? Ricordiamo ancora una volta che principale broadcaster per l’Italia per i Giochi sarà Discovery + che offrirà in streaming video in abbonamento copertura totale della manifestazione a cinque cerchi. Saranno dunque piò di 3000 ore in diretta, visibili non solo a chi sottoscriverà l’abbonamento al portale satellitare ma anche agli abbonati a Eurosport Player e pure alle piattaforme TimVision e Amazon Prime Video, che hanno stretto accordi speciali con Discovery +. Per la visione in tv delle Olimpiadi 2020 in chiaro ricordiamo che la Rai ha acquistato i diritti solo per circa 200 ore di diretta e non avrà la possibilità di trasmettere gli eventi selezionati in streaming video tramite Raiplay.

OLIMPIADI TOKYO 2020: GLI ORARI

Impazienti di applaudire ai nostri azzurri, andiamo a vedere ora quali saranno gli appuntamenti cardine di questo venerdi 23 luglio per le Olimpiadi 2020 di Tokyo: quali le tappe da seguire in tv e streaming video dunque? Come dicevamo prima, appuntamento imperdibile sarà con la Cerimonia di Apertura, prevista per le ore 13.00 secondo il fuso orario italiano: prima però vi saranno ancora alcune gare preliminare. Il calendario ufficiale ci riporta infatti alle ore 1.30 del mattino italiano le prime batterie del canottaggio, mentre solo dalle ore 2.00 avranno inizio i ranking round del tiro con l’arco: in entrambe le specialità saranno tanti gli italiani chiamati in causa.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO: le OLIMPIADI TOKYO 2020 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Per seguire in tv in chiaro le Olimpiadi 2020, segnaliamo invece che la tv di stato si è assicurata i diritti per circa 200 ore di trasmissione in diretta: per cui sarà complicato per gli appassionati che non avranno sottoscritto un abbonamento a Discovery+ o alle piattaforme collegate, seguire al meglio le imprese della selezione italiana in Giappone. Per venerdi 23 luglio, la Rai ha deciso di trasmettere in chiaro solo la cerimonia di apertura di Tokyo: appuntamento su Rai Due dalle ore 13.00, ma senza streaming video offerto tramite il servizio Raiplay. Sarà poi utile segnalare i riferimenti delle olimpiadi come della selezione azzurra su Twitter, gli account @Olympics e @Coninews e @ItaliaTeam_it, oltre alle pagine Facebook e Instagram collegate.

