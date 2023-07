Olimpionica abusata a Roma da tre calciatori/ Palpeggiamenti in bagno e poi il litigio con gli amici

I tre calciatori sardi sono Erminio Coni e Andrea Finotto, due 38enni, e Alessio Costella di 36 anni. I tre negano le accuse. A ottobre i tre arriveranno davanti al giudice del Tribunale di Roma per l’udienza preliminare: verrà deciso se rinviarli o meno a giudizio. I tre hanno posizioni differenti: uno ritiene di non essersi mai alzato dal tavolo, gli altri due invece parlano di un contatto involontario. Le telecamere, quel giorno, non erano funzionanti. Come rivela Il Messaggero, l’olimpionica è molto provata dalla vicenda e ancora oggi non riesce a metabolizzare quanto accaduto.