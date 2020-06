Olivia Paladino e Giuseppe Conte/ Cena romantica a Velletri: Premier senza cravatta

Pubblicità

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, è stato paparazzato da Rino Barillari (“The King of Paparazzi”) in compagnia della sua attuale fidanzata, Olivia Paladino. Dopo mesi di lockdown il premier e compagna si sono giustamente concessi una serata in un ristorante, a conferma di un lento ritorno alla normalità. E così che sabato 6 giugno, come riportato dai colleghi del freepress Leggo, Conte e la Paladino sono stati paparazzati in un locale di Velletri, il “Benito al Bosco”, dove lo stesso numero uno dell’esecutivo ha spesso e volentieri pranzato. Sempre stando a quanto riportato dal quotidiano di cui sopra, il presidente del consiglio e la sua dolce metà hanno scelto una cena a base di crudi, quindi una raffinata catalana di gamberi, nonché un primo con paccheri e pesce. Ovviamente, a corredo del cibo, un ottimo calice di vino bianco, che ha esaltato ancora di più il sapore del pesce.

Pubblicità

OLIVIA PALADINO E GIUSEPPE CONTE: UNA COPPIA LONTANA DAL GOSSIP

Leggo sottolinea la mise scelta dal presidente del consiglio, con un look un po’ elegante ma non troppo, più tendente al casual. Del resto il professore pugliese passa tutti i giorni già in giacca e cravatta per via dei suoi numerosi impegni istituzionali, e di conseguenza ha optato per una serata senza cravatta. Giuseppe Conte e Olivia Paladino sono una coppia molto riservata, e i due sono stati catturati in poco più di due anni di governo in rarissime occasioni, e sono davvero poco le foto pubblicate sui quotidiani di gossip e sui vari siti. Scoprire qualcosa della loro storia d’amore è praticamente impossibile, ma la cosa certa è che la relazione fra i due sembrerebbe procedere a gonfie vele. Si sa ben poco anche sulla stessa Paladino, che è figlia di Cesare e dell’arista Ewa Aulin, originaria della Svezia. Non è ben chiaro quale sia il suo lavoro, ma dovrebbe essere una manager del settore alberghiero della Capitale. Non è certa nemmeno l’età, ma pare che la Paladino abbia attorno ai 40 anni, una quindicina in meno rispetto al Premier.



© RIPRODUZIONE RISERVATA