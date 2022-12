Olivier Giroud, salta la finale Mondiale 2022 Argentina Francia per infortunio?/ Da sogni a incubo…

OLIVIER GIROUD E IL MONDIALE 2022, TUTTO PARTE DALL’INFORTUNIO DI BENZEMA

Olivier Giroud deve molto a Karim Benzema per quest Mondiale 2022. Nel momento più alto della sua carriera, tutti pensavano che Karim Benzema avrebbe trovato la sua consacrazione. Dopo la Champions League vinta da protagonista assoluto con il Real Madrid e il conseguente Pallone d’Oro, il centravanti francese era atteso in Qatar per riscattare l’assenza di quattro anni prima per motivi disciplinare, quando aveva visto i compagni di squadra trionfare in Russia. Il suo sostituto in testa, ovvero Olivier Giroud, con il bomber ora al Milan che era passato alla storia per essere campione del mondo da attaccante non solo senza gol, ma anche senza tiri nello specchio.

Alla vigilia del Mondiale, il fulmine a ciel sereno: un infortunio ha rispedito a casa Benzema e il Ct Deschamps non solo ha deciso di promuovere Giroud titolare, bensì di non sostituire Benzema per dare la massima fiducia agli attaccanti già convocati. Dunque la coppia Mbappé-Giroud è diventata non solo quella titolare ma addirittura quella indispensabile e, sin dalla partita contro l’Australia all’esordio, questa fiducia non è stata solo ben ripagata, ma ha regalato a Giroud il più bel Mondiale della sua carriera.

OLIVIER GIROUD, BEFFA FINALE MONDIALE 2022 DA SFATARE

L’attaccante del Milan Olivier Giroud, a segno finora 4 volte nella rassegna iridata in corso in Qatar, è stato uno dei grandi protagonisti non solo della Nazionale francese ma di tutto il Mondiale, capace di realizzare gol decisivi e rimasti già nell’immaginario collettivo, come quello siglato contro l’Inghilterra, decisivo e che è stato celebrato dal quotidiano sportivo nazionale l’Equipe come un segno del destino: nessuno avrebbe pensato che l’infortunio di Benzema avrebbe svelato per i Bleus una risorsa di tale portata.

Olivier Giroud deve però fare ora attenzione e stringere i denti per non essere vittima della stessa beffa del destino riservata a Benzema. Le notizie delle ultime ore svelano come la presenza nel bomber nella finalissima di Lusail contro l’Argentina sarebbe a forte rischio per alcuni problemi fisici: al suo posto potrebbe giocare Marcus Thuram, che è stato provato da Deschamps nella rifinitura. Ma salvo causa di forza maggiore, è impossibile pensare che Giroud possa chiamarsi fuori in un appuntamento come una finale Mondiale: lo stesso attaccante su Instagram ha suonato la carica senza accennare a possibili problemi fisici: “Ultimo allenamento in allegria e buon umore. Andiamo”.











