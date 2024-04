Omicidio 22enne Aosta, si cerca l’arma del delitto/ Sohaib Teima in attesa di estradizione in Italia

Storie Italiane apre stamane con l’omicidio della 22enne francese Auriane Nathalie Laisne, trovata senza vita in una chiesa abbandonata ad Aosta pochi giorni fa. E’ stato arrestato il 21enne originario dell’Egitto ma nato in Italia, Sohaib Teima, che si trova al momento in Francia e che è in attesa di estradizione in Italia.

Il giovane rimanda al mittente ogni accusa, e oggi si terrà un’udienza in Francia sul mandato d’arresto europeo. Nel frattempo nuovo sopralluogo nella zona del ritrovamento del cadavere, con gli inquirenti che stanno cercando di trovare l’arma del delitto che fino ad oggi non è stata rivenuta, anche con l’aiuto di un cane molecolare. Le ricerche sono in corso in una zona molto impervia e con tanta vegetazione, sottolinea l’inviata di Storie Italiane, di conseguenza è decisamente complicato individuare l’oggetto utilizzato per colpire a morte la povera 22enne Auriane. Ovviamente l’arma del delitto è un importantissimo tassello, visto che sulla stessa ci potrebbero essere eventuali impronte digitali che scagionerebbero l’arrestato o eventualmente confermerebbero i dubbi degli inquirenti.











