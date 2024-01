Omicidio Enna: imprenditore edile ucciso dal figlio 22enne/ 58enne accoltellato in casa dopo lite

Un imprenditore edile di Enna, il 58enne Gaetano Manzo, è stato ucciso presso la sua abitazione situata nel centro storico della nota città siciliana. L’uomo, come riferisce Fanpage, è stato ammazzato con diverse coltellate e poche ore dopo il macabro ritrovamento è stato arrestato il figlio, il 22enne Matteo Manzo, accusato di omicidio. A disporre l’arresto come indiziato è stato Salvatore Interlandi, il pubblico ministero, dopo che il giovane era risultato irrintracciabile a seguito della morte del padre. In ogni caso, come specifica Fanpage, sembra che il 22enne sia stato rinvenuto vicino alla questura di Enna, pronto a costituirsi.

Andreea Rabciuc, resti di una sciarpa tra i reperti sulla scena del ritrovamento/ Le piste al vaglio

Secondo una prima ricostruzione sembra che fra Gaetano Manzo e il figlio Matteo sia scoppiata una violenta lite, non è ben chiaro per cosa: fatto sta che dalle parole si sarebbe passati ai fatti, e alla fine il figlio dell’imprenditore avrebbe ucciso il padre a coltellate, colpendolo con numerosi fendenti. A scoprire il cadavere è stato l’altro figlio dell’imprenditore, che lavora nella stessa azienda edile di famiglia, e che non vedendolo arrivare sul luogo del lavoro si è appunto preoccupato. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 23 gennaio 2024, indicativamente attorno alle ore 15:00.

Alessio Cini trovato carbonizzato ad Agliana/ La moglie del cognato arrestato smentisce movente dell'eredità

OMICIDIO ENNA: IMPRENDITORE EDILE UCCISO DAL FIGLIO 22ENNE: INUTILI I SOCCORSI

Manzo, spiega ancora Fanpage, era impegnato in un cantiere non troppo distante dalla sua abitazione, di conseguenza aveva deciso di rientrare a casa all’ora di pranzo per mangiare. Una volta tornato deve essere accaduto però qualcosa, un acceso diverbio con il figlio, che ha fatto da innesco all’aggressione mortale.

Quando il personale del 118 è giunto sul luogo segnalato per l’imprenditore non vi era purtroppo già nulla da fare, visto che lo stesso era deceduto da tempo. Il figlio, inizialmente irreperibile, è stato ricercato per qualche ora, dopo di che è arrivato l’avvistamento e il successivo arresto. Ancora poco chiari i motivi che hanno spinto allo scontro fra i due uomini: solo le indagini spazzeranno via ogni dubbio.

PAMELA MASTROPIETRO, DEFINITIVO ERGASTOLO PER INNOCENT OSEGHALE/ Colpevole anche per violenza sessuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA