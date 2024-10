Chi ha ucciso Francesca Romeo? Era il 17 novembre del 2023 quando la donna venne ammazzata a seguito di un agguato in Aspromonte, in Calabria, ma a 11 mesi da quell’efferato delitto il suo assassino non ha ancora un volto. La 67enne, come ricorda il Corriere della Sera in queste ore, si trovava nella periferia di Santa Cristina, quando è stata raggiunta da una serie di colpi di fucile che l’hanno uccisa, ma secondo chi indaga ci sarebbe stato uno scambio di persona e il killer avrebbe voluto ammazzare qualcun’altro.

Chi indaga ha infatti il forte sospetto che il reale obiettivo fosse Antonio Napoli, 66enne marito proprio di Francesca Romeo, uno psichiatra in servizio in quel di Palmi. A mettere i bastoni fra le ruote agli inquirenti, come riferisce ancora il quotidiano di via Solferino, è l’omertà che in questo quasi anno ha appunto chiuso ogni porta a doppia mandata, troppi silenzi che ovviamente non stanno agevolando il lavoro di chi vuole scoprire la verità. Fra amici, testimoni e parenti sono state ascoltate centinaia di persone, ma al momento si brancola nel buio, o meglio, non vi sono certezze, anche se gli inquirenti avrebbero messo nel mirino alcune persone.

OMICIDIO FRANCESCA ROMEO: IL MARITO NON HA RICONOSCIUTO IL KILLER

Solo sospetti però, che non possono portare ad alcuna iscrizione sul registro degli indagati, ne tanto meno all’emissione di qualche misura cautelare. La cosa certa è che l’omicidio di Francesca Romeo non è stato portato a termine da qualche ‘ndranghetista, anche se il modus operandi sembra molto simile.

Il Corriere della Sera sottolinea anche i dubbi su Antonio, il marito appunto della vittima, che ha assistito di persona all’omicidio della moglie (era al suo fianco in auto), ma che ha riferito di non aver riconosciuto il killer, nonostante lo stesso gli sia passato davanti, avvicinandosi anche alla sua auto prima di esplodere il secondo colpo. E’ possibile? Tutto può essere anche perchè in quei momenti si può reagire in mille modi e la mente va in sovraccarico, magari dimenticandosi di alcuni dettagli e soffermandosi su altri.

OMICIDIO FRANCESCA ROMEO: COSA ACCADDE QUEL GIORNO

Ma cos’accadde quel maledetto 17 novembre del 2023? Quella mattina Francesca Romeo stava tornando a casa dopo il turno notturno alla guardia medica, accompagnata come sempre dal marito. I due erano in auto quando ad un certo punto un uomo è sbucato fuori nella zona del cimitero di Santa Cristina, sparando un primo colpo contro il parabrezza, per poi spararne un secondo, centrando appunto la povera Francesca Romeo, morta immediatamente.

Ne è uscito illeso invece il dottor Napoli, che è riuscito in qualche modo ad evitare i proiettili. Secondo chi indaga, però, la traiettoria dei proiettili fa pensare appunto che l’obiettivo fosse proprio lo psichiatra, e solo la scarsa mira del killer ha portato alla morta di Francesca Romeo. Al momento non è emerso nulla di “tenebroso” scandagliando la vita dei due medici e più passa il tempo e più le indagini si fanno difficoltose, anche perchè non si conosce nemmeno il movente del delitto. Si risolverà mai questo mistero?