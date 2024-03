Omicidio Giulia Tramontano, nuova udienza/ In aula “l’amante” di Impagnatiello: “Le ho detto di salvarsi”

Storie Italiane è in diretta dal tribunale di Milano dove è in corso la nuova udienza ai danni di Alessandro Impagnatiello, in carcere per l’omicidio di Giulia Tramontano. Quella di oggi è un’udienza particolarmente importante in quanto per la prima volta viene ascoltata Allegra, la ragazza con cui il barman aveva una relazione parallela: “C’è stato un momento molto toccante – le parole dell’inviata di Storie Italiane in diretta tv – quando sono stati mandati in onda i messaggi fra Giulia e questa ragazza, entrambe facevano cadere il castello bugie di Impagnatiello, Giulia diceva che si sentiva sola durante i mesi di gravidanza, stava preparando da sola il corredino per il bimbo, poi ad un certo punto Allegra si rivolge a Giulia dicendo “salvati appena puoi”.

E ancora: “Sono stati diffusi anche dei video che riguardano la stessa ragazza e Alessandro Impagnatiello risalenti al 20 maggio, pochi giorni prima dell’omicidio, in cui lui dice che vuole scegliere lei, che voleva stare con lei, e si augurava di essere fidanzati ufficialmente a settembre con Allegra. Questa ragazza ha raccontato dei momenti difficili – ha continuato – come quando ha scoperto di aspettare un figlio da Alessandro e ha interrotto la gravidanza, ha raccontato questa cosa a Giulia perche voleva che lei sapesse con chi aveva una relazione”. Quindi l’inviata ha concluso: “A breve parlerà la mamma di Giulia e oggi sono stati convocati anche la mamma di Impagnatiello e il fratello”. L’inviata ha aggiunto dicendo che Impagnatiello non ha mai alzato lo sguardo ed ha sempre guardato in basso. In studio commentano: “Lui piange e si dispera ma si dispera per se stesso”.











