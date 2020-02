Omicidio Luca Sacchi/ Audio Del Grosso-Pirino: “Gli leviamo tutti i soldi”

Nuovi aggiornamenti sull’omicidio di Luca Sacchi, assassinato lo scorso 23 ottobre 2019 alla Caffarella con un colpo di pistola alla testa. Sei persone sono finite a processo e resta ancora da chiarire il ruolo della fidanzata Anastasiya, ma spuntano i messaggi vocali di Paolo Pirino e Valerio Del Grosso, colui che ha sparato il colpo di pistola che ha ucciso il personal trainer di 24 anni. Leggo ha reso note le intercettazioni mai uscite e lo scenario è chiaro, Luca Sacchi e la sua comitiva sono stati attirati in una trappola: «A quattro e due glieli stiamo a levà tutti. Ha detto che non se pija a sto prezzo perché fa schifo, Vale già stiamo a fa le cose strane che iene hai fatta vede una e ne porti n’altra ancora, nun poi fa cose, lui è svegli, c’ ha i soldi pe poté prende ste cose. Me spieghi a quanto gliela hai messa e quanto se la deve prende ste cose».

OMICIDIO LUCA SACCHI, GLI AUDIO DI PAOLO PIRINO E VALERIO DEL GROSSO

La fidanzata di Luca Sacchi ed i suoi compagni erano andati ad acquistare droga all’insaputa del 24enne, che ci ha rimesso la vita nella trappola tesa dai due criminali. A confermare ciò arrivano anche le chat ed i messaggi vocali di WhatsApp tra Valerio Del Grosso e Valerio Rispoli, quest’ultimo pusher. Come sottolinea Leggo, ci troviamo di fronte ad un delitto premeditato, giunto al culmine di un piano diabolico messo a punto dal killer Del Grosso e dal complice Pirino. Ricordiamo che questi ultimi si erano già resi responsabili di un episodio analogo nei confronti di due pusher albanesi di San Basilio. Attese novità nel corso delle prossime settimane: il prossimo 31 marzo inizierà il processo nei confronti Del Grosso, Pirino, Giovanni Princi, Marcello De Propris, il padre Armando De Propris (possessore della pistola utilizzata per il delitto) e Anastasiya Kylemnik.

© RIPRODUZIONE RISERVATA