Omicidio Malnate, il vicino: “Le ho fatto il massaggio cardiaco”/ “Figlio sotto choc”

E’ un vero e proprio giallo quanto accaduto a Malnate, in provincia di Varese, dove una donna di 73 anni è stata uccisa in casa, molto probabilmente con un oggetto appuntito. Il programma di Rai Uno, Estate in Diretta, si è recato sul luogo dell’omicidio nella giornata di ieri, ed ha intervistato il ragazzo che per primo ha soccorso l’anziana vittima, un giovane che abita vicino al luogo del decesso.

“Erano circa le 7 di sera (di venerdì scorso ndr) quando sono partite le urla e siamo usciti tutti in strada c’era gente affacciata ai balconi, non si capiva se fosse maschio, femmina, bambino, era un urlo costante, un lamento, non riuscivo a capire cosa dicesse. Siamo usciti – ha proseguito il testimone – e siamo saliti per chiedere se serviva aiuto e quando siamo entrati c’era quest’uomo, il figlio della vittima, in ginocchio di fianco al corpo e toccava la madre”.

OMICIDIO MALNATE, LA TESTIMONIANZA: “AVEVO VISTO SOLO META’ CORPO, POI…”

Poi il ragazzo ha proseguito nel suo racconto: “Io inizialmente ho visto solo metà corpo, poi ho chiamato i soccorsi e mi hanno chiesto se respirava, io non volevo rientrare in casa ma mi hanno detto di praticare il massaggio cardiaco e così sono entrato e ho visto il figlio che stava facendo il massaggio cardiaco, gli ho spiegato come fare, ma non riuscivamo a comunicare quindi ho spostato le mani del figlio e ho continuato a farlo io fino a che non ce l’ho più fatta, e ho chiesto aiuto a mio fratello”.

L’inviato de Estate in Diretta, Valerio Scarponi, ha aggiunto: “Stiamo cercando di capire anche ascoltando le persone che la conoscevano, sono tutti ancora increduli, si pensa a diverse piste, un famigliare, un conoscente, qualcuno di cui si fidava, tanto da aprire la porta, vi sapremo dire anche in base agli esami autoptici”. Chi ha ucciso questa signora anziana di Malnate che non aveva mai fatto del male a nessuno, e soprattutto, qual è il movente? Domande che si spera possano trovare le risposte desiderate in tempi brevi.











