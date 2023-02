Omicidio Margherita Margani/ Il marito: “Uccisa da mia nuora, era sana di mente”

A I Fatti Vostri il caso di Margherita Margani, 61enne uccisa in provincia di Enna dalla nuora 32enne. Il marito della vittima, Antonio Arnone, ospite in studio, ha raccontato quel giorno così: “Ero fuori di casa, sono tornato… quando sono entrato ho visto una figura che non era mia moglie, poi quando mi sono avvicinato e ho capito che era mia moglie, ho cercato di aiutarla ma era morta”. E la nuora quando è entrato cosa ha fatto? “Non ha fatto niente, ha acceso la sigaretta, si è seduta a cavalcioni su mia moglie e ha buttato la cenere sul suo corpo. A quel punto sono arrivati i miei figli e i carabinieri e poi è successo tutto quello che è successo”.

Il signor Antonio Arnone racconta di un rancore e di un odio da tempo nei confronti della donna: “Era molto gelosa ed era arrabbiata con lei, era il punto di riferimento della famiglia, teneva in piedi la casa. Lei aveva questa morbosa gelosia verso mia moglie, non era una cattiva suocera o una cattiva nonna, soffriva se non vedeva i nipoti”. Francesco Arnone, marito della signora Laura nonchè figlio di Antonio, ha aggiunto in collegamento: “E’ stata una bravissima mamma e moglie, sempre preparata, ha cresciuto un bimbo con problemi. Non abbiamo mai avuto dei problemi in 16 anni poi l’ultimo anno ha avuto dei problemi mentali, stava proprio male. Abbiamo fatto degli accertamenti”. Così invece l’avvocato della donna: “Abbiamo già richiesto un incidente probatorio per una perizia psichiatrica ma abbiamo impugnato il provvedimento del gip sotto il profilo della mancanza di imputabilità”.

MARGHERITA MARGANI, SCONTRO IN TV FRA MARITO E FIGLIO

Il marito della vittima ha ribattuto: “Mia nuora era lucida, non ha ucciso per follia, aveva programmato tutto e mio figlio era consapevole e aveva avvisato la mamma dicendo di non farla entrare quando era da sola”. Il figlio ha però smentito la versione: “Ho detto che Laura non c’era di testa, aveva dei problemi. Mia mamma, mio padre e tutti sapevano che mia moglie non era a posto di mente, anche mia mamma mi diceva di farla curare. Cercherò di sostenere mia moglie fino alla fine – ha aggiunto – non era Laura, aveva dei problemi e cercava aiuto, non lo diceva e non lo dico io. Non chiederò il divorzio, smentisco questa notizia, cercherò sempre di aiutarla”.

Il padre però non ci sta: “Ho detto bastardo a mio figlio, io lo rinnego a questo punto. Il male che ha fatto mia moglie e che sta facendo alla mia famiglia lo rinnego. Sta dicendo cavolate, sono cose non vere. Lei non si è voluta curare, non ha mai cercato aiuto, è sempre stata lucida, uno specchio. Era sana di mente. Ha uccisa di moglie per toglierla di mezzo”.











