Omicidio Melania Rea/ Salvatore Parolisi ha una nuova fiamma: “Relazione da 3 anni”

Una nuova vita per Salvatore Parolisi? Condannato in via definitiva a 20 anni di carcere nel 2015 per l’omicidio di Melania Rea – pena abbassata rispetto all’ergastolo ed ai 30 anni di reclusione comminati nei gradi precedenti – il militare si trova rinchiuso nel carcere di Bollate. Ha scontato quasi metà pena: 9 dei 20 anni, ma bisogna tenere conto dei vari sconti di pena per buona condotta e simili. E, come riporta Storie Italiane, Salvatore Parolisi avrebbe iniziato da tre anni una nuova relazione: il sospetto è legato alle numerose visite in carcere di «una donna avvenente, bionda e molto appariscente»…

OMICIDIO MELANIA REA: “SALVATORE PAROLISI, NUOVA RELAZIONE DA 3 ANNI”

Nicodemo Gentile, avvocato di Salvatore Parolisi, ha spiegato ai microfoni di Storie Italiane: «La notizia non la posso confermare perché non faccio il segretario di Parolisi, questi aspetti interessano molto poco. Io lo seguo per gli aspetti che mi competono, se lui si ricostruisce una vita sono fatti suoi. Mi risulta che lui abbia la possibilità di incontrare persone terze oltre ai familiari, ma non ho seguito la vicenda in maniera attenta». Il legale si è poi soffermato sui permessi premio: «I permessi premio ci sono, c’è stata una sua richiesta ma sono stati bloccati per il Covid. Adesso è tutto bloccato, ma si trattava di permessi che gli consentivano di frequentare delle lezioni all’esterno». Presente in collegamento anche Andrea Biavardi, che è tornato sulla nuova relazione di Salvatore Parolisi: «L’uomo sta pensando a rifarsi una vita, al dopo. Lui è stato condannato a 20 anni, è in carcere da nove anni: siamo a metà della pena, ma ogni anno di pena c’è un abbuono di 90 giorni».

