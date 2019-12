Omicidio Meredith, permesso premio per Rudy Guede/ Natale a Perugia con…

Permesso premio per Rudy Guede: il 33enne trascorrerà il Natale a Perugia, ospite dalla maestra delle scuole elementari. L’ivoriano è stato condannato con sentenza passata in giudicato per l’omicidio di Meredith Kercher, risalente al 1° novembre del 2007, ed è sempre più vicino alla libertà: lo scorso settembre il tribunale di sorveglianza di Roma gli ha concesso la semilibertà per collaborare con il Centro studi criminologici di Viterbo. Il fine pena per Guede, che ha già scontato 12 dei 16 anni di reclusione inflitti per il delitto di Meredith, è fissato per il 20 giugno 2022. Come riportano i colleghi del Corriere dell’Umbria, l’ivoriano sta continuando a studiare: ricordiamo che ha già conseguito una laurea in Lettere indirizzo “Scienze storiche del territorio e della cooperazione internazionale” all’università di Roma Tre nel 2016.

RUDY GUEDE, PERMESSO PREMIO: TRASCORRERA’ IL NATALE A PERUGIA

Leggo spiega che Rudy Guede sarà ospite fino al 2 gennaio 2020 della famiglia della sua maestra delle elementari, che lo aveva già accolto in occasione di altri permessi premio. Una nuova opportunità per l’ivoriano, che vanta ormai da qualche tempo l’esperienza al Centro studi criminologici di Viterbo, dove ha mostrato «un rinnovato entusiasmo e la consueta qualità». Ricordiamo che il 33enne si è sempre proclamato innocente, ammettendo di essere stato nella casa di Meredith Kercher la notte del delitto. I suoi legali chiesero la revisione del processo del 2015, che però venne respinta. Nello stesso processo vennero assolti Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

