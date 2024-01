Omicidio Pierina Paganelli/ Manuela dopo le minacce: “Ho paura, soprattutto per mia figlia”

La nuora di Pierina Paganelli, Manuela Rossi, ha deciso di presentare una querela dopo l’odio e gli insulti sul web, il cui apice è stata una lettera anonima recapitata alla stessa in cui si accusa Manuela della morte della 79enne anziana di Rimini: “Hai ucciso tu Pierina”. Negli ultimi giorni sono comparse anche delle scritte molto forti, offensive, con minacce e ingiurie nei confronti proprio della stessa Manuela.

“Come mi sento? Potrei sentirmi meglio – dice Manuela in diretta a Storie Italiane – non mi sento bene, non mi sento al sicuro, non capisco perchè si sono accaniti così tanto contro di me. A parte certe frasi che possono riguardare la mia personalità o alcune cose che ho fatto, che potrebbero anche starci, non capisco queste cose dell’assassina. Mi sono chiesta, è quello che passa dalla televisione? Non sono persone che mi conoscono, chi mi conosce sa che non è assolutamente possibile questa cosa, chi non mi conosce dice che sono un assassina, è una cosa inconcepibile, mi sento processata in piazza”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, MANUELA: “NON SONO UN’ASSASSINA”

Manuela, nuora di Pierina Paganelli, ha aggiunto: “Sono preoccupatissima per mia figlia e mio marito (Giuliano, figlio della vittima ndr), ma lui non vuole andarsene di qui e vuole aspettare. Mia figlia psicologicamente è a terra, è una settimana che è fuori di casa perchè non vuole stare qui, ho paura per me e di lasciarla sola, io ho vissuto una vita di inferno senza mamma e non vorrei che capitasse a lei una cosa così perchè io non ho fatto niente, non sono un’assassina”.

E ancora: “Sono convinta che la mia frequentazione e l’assassinio siano collegate. Nella vita si può fare un errore ma da qui ad essere un assassina ne passa veramente tanto. Stiamo parlando di una persona che ho sempre rispettato e amato tantissimo e lo sanno tutti quello che mi conoscono, chi scrive queste cose non mi conosce ma si è accanita così tanto contro di me per ciò che passa in tv, oppure è un folle e quindi devo avere ancora più paura”.

