Omicidio Pierina Paganelli: Valeria attacca Manuela/ “Si sente tradita dalla relazione extraconiugale”

Storie Italiane torna a parlare del caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna assassinata a Rimini davanti al garage di casa. Negli ultimi giorni una sorta di colpo di scena, i sospetti e i dubbi di Valeria, vicina di casa di Pierina Paganelli nonchè ex amica della nuora Manuela, che ha puntato il dito proprio nei confronti di quest’ultima. Davide Barzan, consulente di Manuela Bianchi, ha commentato le ultime notizie dicendo: “Le dichiarazioni di Valeria sono risibili, Valeria si sente tradita dall’emersione di questa frequentazione extraconiugale fra il marito e Manuela, la frequentazione coniugale non l’ha decisa solamente Manuela ma anche Louis”. Valeria racconta che Manuela voleva che spiasse Pierina Paganelli e inoltre avrebbe dato 2.000 euro a suo marito: per quale scopo? Ovviamente si tratta di una sua versione, che si scontra con quella degli accusati.

“Pierina Paganelli era amatissima e rispettata da tutti – ha proseguito Davide Barzan – dalle nostre indagini è emersa che abbia ricevuto dei fiori e si sarebbe confidata con un’amica dicendo che aveva uno spasimante ma non sapeva chi fosse questa situazione. L’avvocato dice di conoscere bene il suo spasimante ma noi pensiamo diversamente, non si deve escludere nessuna ipotesi, tenendo conto che sono passati quasi 8 mesi dall’omicidio senza alcun indizio. Si tratta di fiori mandati alcuni anni fa”. Giovanni Terzi commenta: “Ovviamente se fossero stati mandati pochi giorni prima dell’omicidio sarebbe una cosa diversa ma qualche anno fa…”. Davide Barzan però aggiunge: “Noi non riteniamo che Pierina avesse una relazione con un altro uomo ma che riceveva comunque delle attenzioni”.











