Omicidio Willy: Mario Pincarelli sposo in carcere, chi è la moglie Laura Roffo/ Lei lo difende: “È innocente”

Era stato annunciato pochi giorni fa e oggi, alle 12, si celebra in carcere il matrimonio di Mario Pincarelli con la moglie 28enne che si sarebbe innamorata di lui dopo averlo visto al tg. Un “colpo di fulmine” seguito da una fitta corrispondenza e culminato nelle nozze riservatissime per il giovane, condannato a 21 anni di reclusione per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel brutale pestaggio a Colleferro nel 2020. Per la morte del 20enne sono stati condannati anche Francesco Belleggia, a 23 anni di carcere, e i fratelli Bianchi, Marco e Gabriele (per i quali la Cassazione ha disposto l’appello bis riaprendo così all’orizzonte dell’ergastolo dopo una condanna a 24 anni).

Mario Pincarelli condannato per omicidio Willy si sposa in carcere/ "Lei innamorata dopo averlo visto al tg"

La moglie di Mario Pincarelli, secondo quanto riporta La Stampa, si chiama Laura Roffo e lavorerebbe come commessa. Lo avrebbe visto in tv e sarebbe rimasta “folgorata”, arrivando a seguire le udienze del processo per stargli “vicina” nonostante l’impossibilità di contatti fisici. Un matrimonio che, secondo quanto ricostruito da Mattino 4, per la difesa di Mario Pincarelli sarebbe occasione per restituirgli una dimensione di “normalità” in costanza di detenzione, con la possibilità di avere colloqui con la moglie e di sentirla al telefono dopo il “sì” pronunciato davanti a circa 10 persone all’interno del penitenziario di Civitavecchia dove è rinchiuso.

Omicidio Willy Monteiro, pg Cassazione: "Nuovo processo per i Bianchi"/ "Via le attenuanti": oggi sentenza

Mario Pincarelli condannato per l’omicidio di Willy Monteiro, potrebbe uscire tra 10 anni

Laura Roffo, riporta SkyTg24, moglie di Mario Pincarelli, sarebbe originaria di Bracciano e avrebbe visto il marito una sola volta prima delle nozze, durante un’udienza del processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte concluso con la condanna definitiva del giovane a 21 anni di carcere. La moglie avrebbe dichiarato di credere all’innocenza di Mario Pincarelli e di essere “pronta ad aspettarlo“. Lui potrebbe uscire tra 10 anni in caso di buona condotta, come ricostruisce Mattino 4, e ora per la coppia non sarà possibile fare altro che incontrarsi una volta a settimana nel penitenziario.

Omicidio Willy, nuova richiesta di ergastolo per i fratelli Bianchi/ "Salvati da tre errori dei giudici"

Dopo la cerimonia con rito civile nessun festeggiamento, avrebbero fatto sapere dalla struttura. Laura Roffo è arrivata davanti al carcere di Civitavecchia, come documentato dalle telecamere di Mattino 4, con un abito da sposa color cipria e si è protetta da curiosi e giornalisti con una giacca scura sul capo. L’orizzonte della semilibertà per Mario Pincarelli si staglia a non meno di 10 anni di distanza a partire da questa data e la moglie si sarebbe detta disposta ad attendere la sua scarcerazione, come confermato dall’avvocato del giovane a ridosso del matrimonio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA