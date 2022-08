Omicron, Fda approva vaccini Pfizer e Moderna/ “Richiami aggiornati e bivalenti”

La Food and Drug Administration statunitense ha approvato i vaccini Pfizer e Moderna bivalenti, da utilizzare come singola dose di richiamo almeno due mesi dopo la vaccinazione primaria o di richiamo, ed efficaci anche contro la variante Omicron. Infatti, tali preparati, contengono due componenti di RNA messaggero (mRNA) del virus SARS-CoV-2: uno del ceppo originale di SARS-CoV-2 e l’altro in comune tra i lignaggi BA.4 e BA.5 della variante Omicron di SARS-CoV-2.

Il vaccino Moderna bivalente, in particolare, è autorizzato come singola dose di richiamo in soggetti di età pari o superiore a 18 anni, mentre quello targato Pfizer-BioNTech, anch’esso bivalente, è autorizzato per l’uso come singola dose di richiamo in soggetti di età pari o superiore a 12 anni. Il commissario dell’Fda, Robert M. Califf, ha dichiarato: “I vaccini Covid-19, compresi i richiami, continuano a salvare innumerevoli vite e a prevenire gli esiti più gravi (ospedalizzazione e morte) del Covid. Mentre ci avviamo verso l’autunno e iniziamo a trascorrere più tempo in casa, incoraggiamo vivamente chiunque sia idoneo a prendere in considerazione la possibilità di ricevere una dose di richiamo con un vaccino bivalente per fornire una migliore protezione contro le varianti attualmente in circolazione (non ultima Omicron, ndr)“.

VACCINI CONTRO OMICRON: FDA APPROVA QUELLI DI MODERNA E PFIZER

L’mRNA contenuto nei vaccini bivalenti è una parte specifica di materiale genetico che istruisce le cellule dell’organismo a produrre la caratteristica proteina “spike” del ceppo virale originale e delle varianti derivate da Omicron, in particolare la BA.4 e la BA.5 (le cui proteine spike sono identiche). Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research dell’Fda, ha spiegato: “Abbiamo previsto la possibilità che la composizione dei vaccini Covid debba essere modificata per far fronte alle varianti circolanti. Abbiamo chiesto il parere dei nostri esperti esterni sull’inclusione di un componente Omicron nei booster, così da fornire una migliore protezione contro virus, e abbiamo lavorato a stretto contatto con i produttori di vaccini per garantire che lo sviluppo di essi avvenisse in modo sicuro ed efficiente”.

Marks ha concluso il proprio intervento dicendo che "la gente può essere certa che l'FDA ha posto molta attenzione nel garantire che questi vaccini bivalenti Covid-19 soddisfino i nostri rigorosi standard di sicurezza, efficacia e qualità di produzione per l'autorizzazione all'uso in emergenza".











