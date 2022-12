OMS: “Covid 19 non scomparirà. Dovremo imparare a conviverci”/ “Fase pandemica…”

Covid 19, OMS lancia l’allarme: “Dovremo imparare a gestirlo”

L’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, crede che molto presto il Covid-19 potrebbe non essere più considerato un’emergenza di sanità pubblica. Nonostante ciò, il virus non sparirà. Tre anni dopo il primo caso identificato in Cina nel dicembre 2019, gli esperti parlano di una lezione importante che il Coronavirus dovrebbe averci lasciato: la necessità di prevenire virus futuri. Il capo dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato mercoledì: “Abbiamo fatto molta strada. Siamo fiduciosi che a un certo punto del prossimo anno saremo in grado di affermare che il Covid-19 non è più un’emergenza sanitaria globale”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ha voluto però sottolineare che dovremo imparare a gestire il virus, come accade per le influenze e altre malattie respiratorie: “Questo virus non scomparirà. È qui per restare e tutti i paesi dovranno imparare a gestirlo insieme ad altre malattie respiratorie”. Resta comunque la necessità di prevenire pandemie future. I 194 Stati membri dell’OMS concordano sulla necessità di elaborare una prima bozza di un trattato sulla pandemia a febbraio per garantire che non si ripeta un’emergenza come quella legata al Covid.

Covid 19 presto da fase pandemica a fase endemica

Circa il 90 percento della popolazione mondiale ha raggiunto un buon livello di immunità contro il Covid, attraverso la vaccinazione o l’infezione precedente, secondo i dati dell’OMS. Il bilancio di morti settimanale è attualmente un quinto rispetto a un anno fa e la maggior parte dei decessi avviene tra i non completamente vaccinati. Il comitato di emergenza dell’OMS sul Covid ha in programma di riunirsi a gennaio per discutere i criteri in base ai quali il virus costituisce ancora un’emergenza di sanità. Secondo gli esperti, presto si passerà da una fase pandemica a una fase endemica.

L’eradicazione totale del Covid sembra però improbabile. Al momento, infatti, solamente il vaiolo è l’unica malattia infettiva umana debellata, come dichiarato nel 1980 dall’OMS. “Per sradicare un virus, la malattia deve essere clinicamente visibile, non deve esserci un serbatoio animale e deve esserci un vaccino altamente efficace che offra protezione per tutta la vita”, ha spiegato il microbiologo francese Philippe Sansonetti a una conferenza presso l’Istituto Pasteur francese la scorsa settimana. Il Covid può invece essere trasmesso agli animali e poi reinfettare gli umani. I vaccini inoltre aiutano a prevenire le forme gravi, ma non la reinfezione.













